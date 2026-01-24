Tutkijat sanovat selvittäneensä syitä siihen, miksi jotkut ihmiset pysyvät sinkkuina toisia pidempään.
Korkea koulutustaso liitetään yleensä menestykseen, mutta romanttisessa mielessä siitä voi tuoreen tutkimuksen mukaan olla jopa haittaa.
Sveitsiläisen Zürichin yliopiston selvityksen perusteella korkeampi koulutustaso on nimittäin yhteydessä siihen, että ihmiset pysyvät sinkkuina pidempään.
Tutkimus julkaistiin Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä.
– Tuloksemme osoittavat, että sekä sosiodemografiset tekijät, kuten koulutus, että psykologiset ominaisuudet, kuten tämänhetkinen hyvinvointi, auttavat ennustamaan sitä, kuka aloittaa romanttisen suhteen ja kuka ei, tutkija Michael Krämer kommentoi yliopiston tiedotteessa.
– Havaintomme, jotka viittaavat yhteyteen vahvan koulutuspainotuksen ja sitoutuneiden suhteiden lykkäämisen välillä, ovat linjassa aiemman sosiologisen tutkimuksen kanssa, Krämer sanoo.
17 000 nuorta tutkittua
Selvittääkseen, mitkä tekijät lisäävät riskiä pysyä yksin pidempään, tutkijat rekrytoivat yli 17 000 osallistujaa Britanniasta ja Saksasta.
Tutkijat valitsivat 16-vuotiaita, joilla ei ollut aiempaa seurustelukokemusta, ja seurasivat heitä 29 vuoden ikään asti.
Heiltä kysyttiin kysymyksiä, jotka kartoittivat heidän ominaisuuksiaan ja demografisia tekijöitään. Niitä ovat koulutustason lisäksi esimerkiksi asumismuoto ja työllisyystilanne.
Tulosten mukaan riski sille, että ei saa solmituksi pitkäaikaista parisuhdetta, on esimerkiksi nuorilla miehillä, joilla on "muita heikompi hyvinvointi, korkeampi koulutus ja jotka asuvat yksin tai vanhempiensa kanssa".
Zürichin yliopiston tutkimus viittasi toisaalta siihen, että asuminen ystävien tai kämppäkavereiden kanssa saattaa lisätä todennäköisyyttä löytää seurustelukumppani.
Tutkijoiden mukaan tämä ilmiö oli yleisempi sinkkumiehillä.
Sinkkuus lisää yksinäisyyden tunnetta
Sinkkuus voi olla myös oma valinta, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan muita pidempään sinkkuna pysyneiden tyytyväisyys elämään laski ja yksinäisyys lisääntyi.
Tämä ilmeni etenkin tutkittujen vanhemmassa ryhmässä eli 30 vuoden ikää lähestyvien joukossa.
Sen sijaan tutkittujen hyvinvointi parani merkittävästi heidän aloittaessaan ensimmäisen parisuhteensa.
– Vaikka jatkuvasti sinkkuina pysyvien ja myöhemmin parisuhteen aloittaneiden erot olivat nuoruusiässä vähäisiä, ne kasvoivat merkittävästi sinkkuuden pitkittyessä, Krämer kommentoi.
Tutkimuksen mukaan ensimmäiseen parisuhteeseen ryhtyminen kävi myös sitä vaikeammaksi, mitä pidemmälle sinkut ehtivät.
Tutkimuksen tekijät eivät selvittäneet sitä, miksi älykkäämmät ihmiset ovat muita todennäköisemmin yksin. Tulos on kuitenkin ristiriidassa aiemman, vuonna 2018 julkaistun tutkimuksen kanssa.
Sen mukaan mitä älykkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän avioituu ja pysyy naimisissa.
Moni haluaa parisuhteen
Brittilehti The Economistin mukaan 50 viime vuoden aikana yksin elävien 25–34-vuotiaiden amerikkalaisten osuus on kaksinkertaistunut. Miehistä yksin elää nyt noin puolet ja naisista 41 prosenttia.
Suomessa vuoden 2024 lopussa asui Tilastokeskuksen mukaan yksin 1,34 miljoonaa ihmistä. Se vastaa noin neljäsosaa koko väestöstä. Kaikista asuntokunnista yhden hengen talouksia oli 47 prosenttia.
Väestöliiton Perhebarometri vuodelta 2024 kertoo, että valtaosa suomalaisista tahtoisi pitkällä tähtäimellä elää parisuhteessa.
Lisäksi tulokset vahvistivat aiempaa tutkimustietoa, jonka mukaan parisuhteessa oleminen on yhteydessä korkeampaan elämäntyytyväisyyteen ja parempaan koettuun terveyteen.
Lähteet: Journal of Personality and Social Psychology, Zürichin yliopisto