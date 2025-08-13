Tapasitteko deittisovelluksessa? Voi olla huono juttu

Deittisovelluksissa tavanneet parit ovat tyytymättömämpiä suhdetilanteeseensa.

Netissä tavanneet parit eivät ole yhtä onnellisia kuin muut.

Telematics and Informatics -lehdessä julkaistun selvityksen mukaan nettiparit ovat tyytymättömämpiä liittoihinsa ja kokevat rakkauden tunteen vähemmän intensiivisenä.

Netissä kumppaninsa tavanneet vähemmän tyytyväisiä

Tutkimusta varten Wroclaw'n yliopisto keräsi tietoa 50 maasta. Mukaan saatiin yli 6 600 ihmisen tietoja. Koehenkilöiltä oli muun muassa kysytty, miten he ovat löytäneet kumppaninsa.

Keskimäärin 16 prosenttia vastaajista kertoi tavanneensa kumppaninsa netissä. Luku nousi jopa 21 prosenttiin niillä, joiden suhde oli alkanut vuoden 2010 jälkeen.

Esimerkiksi suursuosioon noussut deittisovellus Tinder julkaistiin vuonna 2012.

– Netissä kumppaninsa tavanneet raportoivat alhaisempaa parisuhdetyytyväisyyttä ja rakkauden intensiteettiä, mukaan lukien intiimi läheisyys, intohimo ja sitoutuminen, verrattuna niihin, jotka tapasivat "offline-tilassa", tutkimusta tehnyt Adam Bode kuvaa tiedotteessa.

Vaikutus tyytyväisyyteen oli pieni parisuhdetyytyväisyyden, läheisyyden ja intohimon osalta, mutta "kohtalainen" sitoutumisen osalta.

Ilmiö voisi liittyä esimerkiksi siihen, että "offlinessa" ihminen tapaa usein samantyyppisempiä ihmisiä kuin itse. Esimerkiksi samoissa sosiaalisissa ympyröissä pyöriminen tai samanlainen tausta voivat vaikuttaa suhteeseen positiivisesti.

– Internet tarjoaa käytännössä rajattoman määrän potentiaalisia kumppaneita, ja vaikka tämä runsaus voi auttaa yksilöä löytämään täydellisen "matchin", käytännössä se yleensä johtaa valintojen liialliseen runsauteen, Bode sanoo.

Deittisovelluksista haetaan lyhyttä suhdetta

Selvityksessä ei havaittu, että nettiseuraa olisi etsitty enemmän maaseudulla, tai että nuoret olisivat etsineet seuraa netistä iäkkäämpiä enemmän.

Eritoten Tinderistä tuttu "swaippailukulttuuri" sen sijaan näytti vaikuttavan ihmisiin.

– Siinä missä [deittisovelluksia] aiemmin käyttäneet etsivät elämänmittaista kumppanuutta, modernit käyttäjät etsivät lisääntyvissä määrin rentoja suhteita. Muutos kohti lyhyitä ja vähemmän sitoutuneita suhteita voi osaltaan vaikuttaa vähäisempään suhdetyytyväisyyteen, Bode sanoo.

Boden mukaan netissä mahdollisuus jättää mahdollisia varoitusmerkkejä huomiotta on suurempi kuin livekohtaamisissa. Ihminen voi esimerkiksi priorisoida fyysistä viehättävyyttä perusteellisen valintaprosessin sijaan.

Lue myös:

Katso myös: Nettideittaajaa vaanii jatkuva "karkkikauppaefekti" – näin toimivat Tinderin suomalaiset haastajat

11:35 Millaisia deittaajia suomalaiset ovat? Millainen käytös deittisovelluksissa on luotaantyöntävää? Keskustelemassa Kotisataman Valo Oy:n viestintäjohtaja Kristiina Fekete sekä Swoonyn perustajat Oskar Lehtonen ja Jerry Jormanainen.

Lähteet: Australian National University