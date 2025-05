Tutkijat löysivät neljä tapaa rakastaa – yksi ryhmä kaikkein seksinhimoisin

Rakastamisen tapoja on neljä, tuumaavat australialaistutkijat.

Ihmisillä on eri tapoja rakastaa. Australialaisyliopiston tutkijat jakoivat ihmiset neljään tyyppiin tämän mukaan, kertoo New York Post.

Personality and Individual Differences -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa jaettiin ryhmiin 809 parisuhteessa olevaa nuorta aikuista. Kriteereinä olivat romanttisen rakkauden voimakkuus, pakkomielteinen ajattelu, sitoutuminen sekä se, kuinka monta kertaa viikossa harrastettiin seksiä.

Neljä rakastajien ryhmää

Ryhmiä muodostui neljä ja ne ovat vapaasti suomentaen lievästi romanttiset rakastajat, kohtalaisen romanttiset rakastajat, himoromanttiset rakastajat sekä intensiivisesti romanttiset rakastajat.

Nämä alatyypit eroavat toisistaan esimerkiksi sen suhteen, miten nopeasti rakastutaan tai kuinka paljon tai vähän kahvia tai unta tarvitaan.

Tutkimuksen tekoa johtanut tohtorikoulutettava Adam Bode kertoo, että neljän rakastajatyypin paljastuminen korostaa sitä, miten monimuotoisesti romanttista rakkautta koetaan.

– Lopputulos on se, että me kaikki emme rakasta samalla tavalla, ja jotkut rakastuessaan harrastavat seksiä jopa 20 kertaa viikossa, hän sanoo New York Postissa.

– Se, miten rakastumme, liittyy moniin muihin mielenkiintoisiin käyttäytymismalleihin.

Miten hormonit vaikuttavat rakkauteen? Juttu jatkuu videon alla.

10:32 Emilia Vuorisalmi kertoo kirjastaan, joka käsittelee hormonien hallintaa ja niiden vaikutusta rakkauteen.

Eniten oli "tavallisia" rakastajia

Suurin ryhmä olivat kohtalaiset tai niin sanotut tavalliset rakastajat. Heitä oli koko joukosta yli 40 prosenttia. Heidän romanttisen rakkautensa piirteissä ei ollut mitään erityisen merkille pantavaa, tutkijat toteavat.

– Heillä on suhteellisen alhainen intensiteetti, suhteellisen alhainen pakkomielteinen ajattelu, suhteellisen korkea sitoutuminen ja suhteellisen kohtalainen seksin tiheys, Bode sanoi.

Spektrin alhaisemman pään pisteet luonnehtivat näiden rakastajien olevan melko "peruskauraa". Tutkijoiden mukaan mielenkiintoista on se, että he ovat todennäköisemmin miehiä.

Himoromanttisia vähiten

Pienin ryhmä olivat himoromanttiset rakastavaiset. Heitä oli 9,64 prosenttia osallistujista. Tälle ryhmälle oli ominaista se, että seksiä harrastettiin erittäin tiuhaan tahtiin, keskimäärin kymmenen kertaa viikossa.

– Heidän ominaisuuksiinsa kuuluivat muun muassa, että he halusivat eniten matkustaa, käyttää tavallista enemmän rahaa ja polttaa tavallista enemmän savukkeita, Bode sanoi.

Millaisia haasteita rakkaus ja sitoutuminen aiheuttavat nykypäivänä? Juttu jatkuu videon alla.

8:14 Huomenta Suomen vieraana paripsykoterapeutti Eira Eklund-Mikola.

Korviaan myöten rakastuneita toiseksi eniten

Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat ne, jotka olivat "korviaan myöten rakastuneita". Heitä oli 29 prosenttia osallistujista.

Heillä oli korkeimmat pisteet intensiteetissä, pakkomielteisessä ajattelussa, sitoutumisessa ja heillä oli myös suhteellisen korkea seksitiheys.

– Nämä ihmiset ovat niin sanotusti hullun lailla rakastuneita. Heitä oli eniten siinä joukossa, joka rakastui ennen kuin suhde edes alkoi. He ovat myös ainoa ryhmä, jossa on enemmän naisia (60 prosenttia) kuin miehiä.

Tämä joukko sai korkeimmat pisteet miellyttävyydessä, tunnollisuudessa ja työn nauttimisessa. Toisaalta heissä oli pienin osuus niitä, jotka syyllistyivät riskialttiiseen ajamiseen, joivat enemmän kahvia ja alkoholia tai käyttivät tavallista enemmän huumeita.

Toiseksi vähiten rakastettiin "miedosti"

Vastakohtana tälle on toiseksi pienin ryhmä, miedot – tai hyväntahtoiset – romanttiset rakastajat, joita on 20 prosenttia rakastavaisista. Heille on ominaista johdonmukaisesti alhaiset pisteet kaikissa romanttista rakkautta mittaavissa tekijöissä.

– Nämä rakastajat osoittavat vähäisintä romanttisen rakkauden intensiteettiä, pakkomielteistä ajattelua, sitoutumista ja seksin frekvenssiä. Heillä oli myös alhaisimmat ulospäinsuuntautuneisuus- ja miellyttävyyspisteet, Bode totesi.

Tässä ryhmässä rakastuttiin useimmiten, mutta toisaalta suhteet kestivät lyhyimmän aikaa. Tähän kategoriaan lumpsahtaneet olivat todennäköisemmin miehiä ja heteroseksuaaleja.

Tutkimuksessa käytettiin Romantic Love Survey 2022 -kyselyn tietoja, joka on maailman suurin romanttista rakkautta kokevien nuorten aikuisten (1 556 osallistujaa) aineisto. Siinä on osallistujia 33 maasta, jotka edustavat eri kulttuurisia ja etnisiä ryhmiä.

Katso myös video: Tylsä arki uhkaa parisuhdetta, mikä neuvoksi?

2:34 Pappi ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n puheenjohtaja Marianne Heikkilä antoi vinkkinsä MTV Uutiset Livelle.

Lähde: New York Post