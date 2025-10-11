Juoruilu parisuhteessa kannattaa.

Kalifornialaisen Riversiden yliopiston tutkimus antaa viitteitä siitä, että juoruilu itse asiassa kannattaa – ainakin parisuhteessa.

Journal of Social and Personal Relationships -julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan yhdessä juoruavilla pariskunnilla on syvempi keskinäinen yhteys, mutta he ovat myös onnellisempia ja tyytyväisempiä parisuhteessaan. Tutkimuksesta uusioi muun muassa PsyPost.

– Halusimmepa myöntää sitä tai emme, kaikki juoruilevat, toteaa tutkimuksen pääkirjoittaja Chandler Spahr yliopiston sivuilla.

– Juoruja on kaikkialla.

Parisuhteen valossa tämä ei välttämättä ole huono asia.

Juoruilu lisää onnellisuutta?

Tutkijatiimi seurasi kuuntelulaitteen avulla 76 kalifornialaispariskuntaa, jotka olivat niin hetero- kuin homoparejakin. Parit olivat asuneet yhdessä vähintään vuoden.

Laite tallensi päivittäisistä keskusteluista passiivisesti pätkiä – noin 14 prosenttia koko päivittäisestä puheesta.

Yhteensä liki 100 000 äänileikkeestä saadut tulokset paljastivat, että osallistujat juoruilivat päivässä keskimäärin 38 minuuttia, ja liki kaikki parit juoruilivat ainakin kerran. Noin kolme prosenttia kaikista äänileikkeistä oli juoruilua romanttisen kumppanin kanssa.

Juoruilu määriteltiin puhumiseksi henkilöstä, joka ei ollut fyysisesti läsnä keskustelussa. Lisäksi osallistujat täyttivät kyselyitä, joilla mitattiin heidän onnellisuuttaan ja parisuhteen laatua.

Juoruilusta oli apua. Ne pariskunnat, jotka juoruilivat useammin, raportoivat korkeammasta henkilökohtaisesta onnellisuudesta ja paremmasta parisuhteen laadusta.

Naisparit juoruilivat useimmin ja raportoivat parhaimmasta parisuhdeen laadusta. Heterosuhteissa olevat naiset raportoivat parisuhteen laadusta heikoimmalla tasolla. Juoruilu kuitenkin ennusti positiivisia tuloksia kaikissa ryhmissä.

Juhlien jälkeen voi juoruilla

Tutkija Megan Robbins ajattelee, että juoruilu voi toimia emotionaalisen läheisyyden välineenä. Lisäksi se lisää yhteenkuuluuvuden tunnetta.

Pariskunta voi esimerkiksi yhteisestä illanvietosta lähtiessään kerrata, mitä he oppivat illan aikana tai mitä he ajattelivat muista läsnä olleista.

Tällainen tilaisuuden jälkeinen juoruilu, olipa se sitten leikkisää ilkeyttä tai positiivista pohdintaa, voi auttaa vahvistamaan pariskunnan emotionaalista yhteenkuuluvuttaa sekä läheisyyden, luottamuksen ja solidaarisuuden tunteita.

– Negatiivinen juoruilu romanttisen kumppanin kanssa kotimatkalla juhlista voi viestiä siitä, että parin välinen side on vahvempi kuin heidän ja juhlissa olevien ystävien välillä, kun taas positiivinen juoruilu voi pidentää hauskoja kokemuksia, tutkimuksen tekijät kirjoittavat.

– Se voi vahvistaa käsitystä siitä, että kumppanit ovat "samassa joukkueessa", mikä lisää yhteenkuuluvuuden, luottamuksen ja muiden myönteisten parisuhteen omianisuudekisen tunteita sekä edistää yleistä hyvinvointia.

Tutkijat eivät erotelleet positiivista, negatiivista ja neutraalia juoruilua.

Juoruilua tutkittu ennenkin

Tutkija Megan Robbins on selvittänyt aihetta aiemminkin. Vuonna 2019 Robbinsin tutkimuksessa todettiin, että yleensä juoruilu on neutraalia eli selän takana ei puhuttu sen enempää pahaa kuin hyvääkään.

Tämän tutkimuksen mukaan säännöllisesti juoruilevat henkilöt ovat usein ulospäinsuuntautuneita, naiset levittävät puolueettomampia juoruja kuin miehet, ja nuoret juoruilevat ikävämpään sävyyn kuin vanhemmat ihmiset.

Vuonna 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan juoruilu ei ole merkityksetöntä, vaan tapa luoda yhteistä todellisuutta esimerkiksi ystävien tai työkavereiden kesken.

Työnantajakuvakonsultin mielestä juoruilu ei kuitenkaan kuulu modernille työpaikalle.

Katso myös: Historiallinen juorukirja avaa Ruotsin hovin salat kuningattarien silmin

9:59 Haastattelussa tietokirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Sanna-Mari Hovi.

Lähteet: PsyPost, UCR, New York Post