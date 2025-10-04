Biohoukuttelu on uusin toksinen deittailun trendi, jolla pyritään höynäyttämään muita sinkkuja.

Nykyajan deittailu on hyvin pitkälti siirtynyt nettiin ja sovelluksiin. Verkkodeittailun nurjaan puoleen mahtuu kuitenkin monia ikäviä puolia. Et voi koskaan olla täysin varma, onko toisessa päässä oleva henkilö täysin rehellinen esimerkiksi iästään, ammatistaan tai ulkonäöstään.

Moni varmasti tuntee ilmiön "catfishing", jossa huijari luo deittisivustolle tai sosiaalisen median alustalle valeprofiilin ja esittäytyy jonain toisena, joskus jopa kuvitteellisena, henkilönä.

New York Post kertoo uudesta toksisesta deittailun ilmiöstä, jossa on samoja piirteitä kuin valeprofiilin käytössä huijaustarkoituksissa. Kyse on vapaasti suomennettuna biohoukuttelusta. Englanninkieliset julkaisut ovat käyttäneet ilmiöstä termiä "bio-baiting".

Se ei välttämättä ole yhtä pahantahtoista kuin catfishing, mutta voi olla aivan yhtä satuttavaa.

Älä ylimyy iteäsi

Biohoukuttelussa on kyse itsensä ylimyymisestä deittailusovelluksissa. On luonnollista, että sovellusten profiilissa haluaa antaa itsestään parhaan mahdollisen kuvan. Haluat vaikuttaa mahdollisimman viehättävältä ja mielenkiintoiselta. Liioittelun vaara on kuitenkin todellinen.

Deittailusovelluksessa on hyvin helppoa listata harrastuksiin ja mielenkiinnon kohteiksi asioita, joita todellisuudessa tekee ani harvoin. Suosittuja harrastuksia ovat esimerkiksi hiihtäminen, vaeltaminen, ratsastaminen, lukeminen ja kokkailu. Tällaiset aktiviteetit saavat ihmisen vaikuttamaan kultturellilta ja monitaitoiselta.

Todellisuudessa monen arki kuitenkin pyörii lähinnä töiden, sohvan ja Tiktokin selaamisen ympärillä.

Vaikka harrastusten ja kiinnostuksenkohteiden liioittelu ei välttämättä ole suoranaista valehtelua, saattaa se johtaa huonoihin treffeihin ja pettymyksiin.

– Päällimmäinen syy, miksi deittisovellusten käyttöön väsytään, on jatkuva pettyminen, kun tapaa ihmisen, joka ei vastaa sitä kuvaa, mitä heidän deittiprofiilinsa antoi. Se syövyttää luottamusta ja saa koko prosessin tuntumaan epäaidolta, deittisovellus Wispillä työskentelevä Sylvia Linzalone kertoo Indy100:lle.

Matkusteletko lähinnä kuvitelmissasi?

Wispin äskettäin teettämässä asiakaskyselyssä jopa 63 prosenttia käyttäjistä tunnusti tunteneensa olonsa pettyneeksi tavattuaan ihmisen, joka ei vastannut sitä kuvaa, mitä tarkoin kuratoitu deittiprofiili oli lupaillut.

Kyselyyn vastasi 1 500 sinkkua.

Yleisimmät deittiprofiiliin lisättävät latteudet, jotka ovat johtaneet sinkkuja harhaan, liittyivät matkusteluun. 68 prosenttia kertoi pettyneensä, kun matkustelua rakastava deitti olikin tosielämässä jännittävien reppureissujen sijaan lähinnä lentänyt pakettimatkalle Kanarian saarille ja takaisin. Seikkailunhaluinen deittiprofiili oli tuottanut pettymyksen 51 prosentille vastaajista.

39 prosenttia kertoi pettyneensä "yrittäjiksi" itsensä listaamiin deittiehdokkaisiin, 34 prosenttia oli väsynyt foodieksi itsensä listaamiin oman elämänsä kulinaristeihin. 29 prosenttia oli pettynyt, kun deittiprofiili lupasi spontaania ihmistä ja todellisuudessa vastassa olikin passiivinen sohvaperuna.

Näin vältät biohoukuttelun riskin

Linzalone kannustaa keskittymään profiileissa yksityiskohtiin.

– Pidä silmällä epämääräisyyksiä. "Tykkään matkustella" voi olla punainen lippu, mutta jos joku kirjoittaa profiiliinsa "vaellan Andeilla ensi kuussa", on se todennäköisesti totta, Linzalone vinkkaa.

Hän kertoo, että on tärkeää olla idolisoimatta toista pelkän deittiprofiilin perusteella. Uusi ihminen kannattaakin tavata tosielämässä niin pian kuin mahdollista, jotta mieli ei ehdi kehittää profiilitietoihin perustuvaa fantasiakuvaa deitistä.

Biohoukuttelu on vain yksi monista nykyajan deittailukulttuurin toksisista ilmiöistä, joiden kanssa monet stressaantuneet ja seuraa hakevat sinkut joutuvat tahtomattaan elämään.

Ehkä paras lääke biohoukutteluun ja muihin ikäviin deittailun lieveilmiöihin on rehellisyys. Olemalla aito ja rehellinen nostaa todennäköisyyksiä kohdata deittisovellusten kautta joku toinen aito ja rehellinen ihminen.

