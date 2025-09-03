Ensitreffit-asiantuntijat: Älä tee näitä virheitä deittailussa!

Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat Joonas Pesonen ja Iida Mäkikallio kertovat Katri Utulan juontamassa vodcastissa, miten deittielämään tulisi nykyään suhtautua.
Julkaistu 27 minuuttia sitten
Katri Utula

katri.utula@mtv.fi

Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastin päätösjaksossa uudet Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat analysoivat sinkkujen haasteita ja kertovat, mitkä asiat haastavat deittielämää.

MTV:n Ensitreffeillä deittiviidakossa -kesäspesiaalissa on kuultu seitsemän eri tarinaa tämän päivän deittimaailman haasteista.

Toimittaja Katri Utulan vetämässä vodcastissa eri-ikäiset sinkut kertovat, miksi heidän on vaikea löytää kumppania. 

Ari kokee olevansa deittiäpeissä liian vanha isäksi, Miro taas kokee olevansa liian lyhyt. 

Mira saa helposti pelkkiä seksiehdotuksia, Mia puolestaan löytää miehiä, jotka eivät ole valmiita sitoutumaan.

Kesäsarjan viimeisessä osassa kuullaan terävää analyysiä nykydeittailun haasteista, kun vieraaksi saapuvat uudet Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat, psykologi Iida Mäkikallio ja seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen.

Jaksossa keskustellaan muun muassa nettideittailun ongelmista.

Ihmisille voi tulla harhaluulo siitä, että valikoima on rajaton, jonka vuoksi on vaikea tarrata ja ottaa kiinni jostain, Pesonen sanoo.

He antavat konkreettiset neuvot siihen, miten deittailussa tulisi nykypäivänä toimia. 

Lisäksi he kertovat ohjelman sinkuille täsmävinkit siihen, miten selvitä deittielämän haasteista.

Katso Ensitreffeillä deittiviidakossa -kauden päätösjakso täältä

Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastin kaikki jaksot löydät MTV Katsomosta!   

Ensitreffeillä-vodcast jatkuu uuden kauden jaksoin 4. syyskuuta. Uudella kaudella puidaan jälleen Ensitreffit alttarilla -kauden tapahtumia Katri Utulan ja Tero Tiittasen johdolla.

