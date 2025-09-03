Ensitreffit-asiantuntijat: Älä tee näitä virheitä deittailussa!

Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastin päätösjaksossa uudet Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat analysoivat sinkkujen haasteita ja kertovat, mitkä asiat haastavat deittielämää.
MTV:n Ensitreffeillä deittiviidakossa -kesäspesiaalissa on kuultu seitsemän eri tarinaa tämän päivän deittimaailman haasteista.
Toimittaja Katri Utulan vetämässä vodcastissa eri-ikäiset sinkut kertovat, miksi heidän on vaikea löytää kumppania.
Ari kokee olevansa deittiäpeissä liian vanha isäksi, Miro taas kokee olevansa liian lyhyt.
Mira saa helposti pelkkiä seksiehdotuksia, Mia puolestaan löytää miehiä, jotka eivät ole valmiita sitoutumaan.
Kesäsarjan viimeisessä osassa kuullaan terävää analyysiä nykydeittailun haasteista, kun vieraaksi saapuvat uudet Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat, psykologi Iida Mäkikallio ja seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen.
Jaksossa keskustellaan muun muassa nettideittailun ongelmista.
– Ihmisille voi tulla harhaluulo siitä, että valikoima on rajaton, jonka vuoksi on vaikea tarrata ja ottaa kiinni jostain, Pesonen sanoo.
He antavat konkreettiset neuvot siihen, miten deittailussa tulisi nykypäivänä toimia.
Lisäksi he kertovat ohjelman sinkuille täsmävinkit siihen, miten selvitä deittielämän haasteista.
