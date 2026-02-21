Ystävykset, somevaikuttajat ja The Real Guys -podcastaajat kertoivat kuulumisiaan deittielämästä Huomenta Suomessa.

Somevaikuttajat ja podcastaajat Sergei Hilman ja Sauli Koskinen kertoivat Huomenta Suomessa, että molemmat heistä olisivat valmiita löytämään rinnalleen "sen oikean".

Tällä hetkellä lupausta vakituisesta kumppanista ei vielä näköpiiristä löydy, vaan molemmat ovat aktiivisia deittailijoita.

– Kun jääkiekkosarja Heated Rivalry räjäytti koko maailman, niin se on käytännössä meidän arkeamme, Hilman paljastaa.

– Meiltä puuttuu vain lätkäharrastus, muuten oltais täydellinen Heated Rivalry, Koskinen vahvistaa.

Hilmanin mukaan hänen ja Koskisen elämä on hauskaa ja tietyllä tapaa villiä.

– On mietitty, että pitäisikö vähän rauhoittua ja etsiä joku vakituinen parisuhde, mutta se on matka.

Deittailukulttuuri on romuttunut

Hilmanin ja Koskisen mukaan deittailukulttuuri on muuttunut deittisovellusten, kuten Tinderin, Grindrin ja Hingen myötä.

– Olisi ihanaa, että menisi kirjastoon ja hyllyjen välissä katseet kohtaisivat viulujen soidessa ja löytyisi se unelmien mies, mutta nykyään on aika paljon menty appikulttuuriin, Koskinen sanoo.

– En haluaisi sen kautta löytää ketään, mutta onhan se helppo selailla oikealle ja vasemmalle.

Koskinen kuvailee appien tehneen deittailusta pintapuolista. Hilmanin mukaan deittiappit ovat jopa romuttaneet deittailukulttuurin.

– Ennustan ja lupaan, että meille palaa joku luksustason match-maker-palvelu, johon menet kuvakansion kanssa ja sanot, että tässä on minun kuvani, löytäkää minulle täydellinen puoliso, Hilman arvioi.