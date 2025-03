Tutkimus selvitti: Kumppanisi mielialalla voi olla vaikutusta terveyteesi

Kumppanin mielialalla on vaikutusta omalle terveydelle, sanoo tuore tutkimus.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kumppanin hyvä mieliala voi saada omankin olon paremmaksi. Tutkimuksesta uutisoi muun muassa New York Post.

Psychoneuroendocrinology-julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa analysoitiin 321 pariskunnan tietoja. Osallistujat olivat vanhempia pariskuntia Saksasta ja Kanadasta, iältään 56–87-vuotiaita. Parisuhteiden keskimääräinen kesto oli liki 44 vuotta.

Tutkijat havaitsivat, että kun kumppani oli tavallista iloisempi, parisuhteen toisen osapuolen stressihormoni kortisolin tasot laskivat tilanteessa, vaikka hänen oma mielialansa ei olisit ollut mahtava aiemmin. Jos omat tunteet olivat myös positiiviset, vaikutus oli suurempi.

Vaikutus oli vielä sitäkin suurempi iäkkäillä, jotka raportoivat korkeampaa parisuhdetyytyväisyyttä.

Päinvastainen ei välttämättä tollut totta: tutkijat eivät nimittäin havainneet huonon mielialan ja kumppanin kortisolitasojen välistä yhteyttä.

Jatkuvasti koholla oleva kortisoli voi aiheuttaa erilaisia oireita, kuten painonnousua ja univaikeuksia, ja lisää esimerkiksi riskiä sairastua diabetekseen

Hyväntuulisuudella mukavat seuraukset

Tutkimusta johti Tomiko Yoineda Kalifornian yliopistosta. Yoneda uskoo, että tutkimushavainnot osoittavat, että vanhemmat pariskunnat pitkäaikaisessa parisuhteessa löytävät keinoja suojella toisiaan negatiivisilta tunteilta.

Tämä puolestaan on tärkeää, sillä aikuisten on joskus vaikea säädellä tunteitaan ikääntyessään. Ikääntyvillä stressihormoni kortisolilla on tapana jäädä koholle pitkiksi ajoiksi stressaavan tilanteen jälkeen. Ikääntyville aivoille voi puolestaan olla hankalaa sopeutua stressitekijöihin.

Myös krooninen kipu, vähentynyt liikkuvuus ja sosiaalinen eristyneisyys voivat tehdä tilanteesta hankalan.

Tutkimustulokset alleviivaavatkin sitä, kuinka tärkeää on pysyä hyvällä tuulella kumppanin lähellä, sillä tuo hyväntuulisuus voi toimia psykologisena esteenä ikään liittyvälle stressille.

– Positiiviset tunteet kumppanin kanssa voivat toimia sosiaalisena voimavarana, Yoneda huomauttaa yliopiston tiedotteessa.

Aiemmat tutkimustulokset tukevat havaintoja

Myös aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kumppanin mielialalla on terveyshyötyjä. Vuonna 2016 eräs tutkimus havaitsi, että ne ihmiset, joilla on onnellinen kumppani, raportoivat parempaa terveyttä ajan mittaan, huolimatta omista onnellisuustasoistaan.

Myös vuonna 1938 alkanut, vuosikymmeniä kestänyt Harvardin tutkimus tuli siihen tulokseen, että onnellinen avioliitto on avain pitkään, tervelliseen elämään. Tutkijat havaitsivat nimittäin, että tyytyväisyys parisuhteeseen 50-vuotiaana kertoi heidän mukaansa terveydestä 80-vuotiaana enemmän kuin kolesteroliarvot.

Lähteet: UC Davis, New York Post, Psychoneuroendocrinology