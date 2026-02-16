– Mutta hyvin usein ne syyt liittyvät kuitenkin niihin muihin ehkä käsittelemättömiin asioihin parin välillä, että "miten olen tullut kuulluksi, kohdatuksi, miten meillä menee". Sellaiset flirtit ja sellainen kiva, kevyt energia, on usein se ensimmäinen [asia], joka alkaa jäämään vähän paitsioon, jos siellä muu asia emotionaalisesti kaihertaa, Eevi Vuorinen sanoo.