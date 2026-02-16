Pariterapeutin vastaanotolla näkyvät seksiin liittyvät ongelmat koskevat esimerkiksi eriparisia haluja ja torjutuksi tulemisen tunteita.
Millaiset seksiin liittyvät ongelmat nousevat esille pariterapeutin vastaanotolla? Yksi parisuhteessa tyypillinen seksiä koskeva ristiriitatilanne liittyy eriparisiin haluihin.
– Se on aika tyypillinen ilmiö, että toinen parista kaipaa ennen kaikkea tunneyhteyttä ollakseen auki seksille, ja toinen taas hakee tunneyhteyttä seksin kautta, selittää pariterapeutti Eevi Vuorinen Huomenta Suomessa.
Vuorisen mukaan parisuhteen molemmat osapuolet kaipaavat tilanteessa aika lailla samoja asioita, mutta lähestymisreitit ovat vain erilaisia.
– Niihin saattaa liittyä turhautumista ja väärintulkintaa. Ne ovat aika tyypillisiä.
Torjutuksi tulemisen tunne voi vaikuttaa
Toinen pariterapeutin vastaanotolla näkyvä ilmiö liittyy pariskuntien omaan seksihistoriaan.
– Pitkissä suhteissa voi olla, että siellä parin seksihistoriassa on jäänyt joitain asioita kaihertamaan, vaikka tällaiset torjutuksi tulemisen kokemukset.