Turun Uittamolla on reilun viikon sisään poltettu leikkimökissä irtaimistoa, ollut rakennuspalo purkutyömaalla ja palanut tyhjillään oleva asuintalo.
Poliisi tutkii reilun viikon sisään Turun Uittamon kaupunginosassa sattuneita tulipaloja.
Viikko sitten sunnuntaina 11. tammikuuta käytöstä poistetun Susiniityn vanhan päiväkotirakennuksen pihalla olevassa leikkimökissä oli poltettu vähäinen määrä irtaimistoa.
Viime perjantaina 16. tammikuuta iltakahdeksan jälkeen viranomaisille ilmoitettiin rakennuspalosta Rusthollinrinteessä, Uittamon Seurakuntakodin purkutyömaalla.
Niin ikään sunnuntaina 18. tammikuuta Päätekadulla sijaitseva tyhjillään ollut puurakenteinen asuintalo paloi kauttaaltaan.
Poliisi epäilee tulipaloja tahallaan sytytetyiksi ja tutkii niitä epäiltynä rikoksina. Toistaiseksi asiasta ei tiedoteta enempää.
Lounais-Suomen poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä ja mahdollisia silminnäkijähavaintoja paloista sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.
