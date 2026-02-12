Jokioisten Leivän tulipalon syttymisajankohta on tarkentunut. Poliisi pyytää yhä havaintoja tapahtumasta.
Poliisin tiedot Jokioisten Leivän tehdaspalon syttymysajankohdasta ovat tarkentunut. Palon epäilleen saaneen alkunsa sunnuntain vastaisena yönä noin kello 3.10.
Tulipalo sai alkunsa kiinteistön ulkopuolelta, tehdasrakennuksen seinien välittömästä läheisyydestä.
Hämeen poliisi pyytää edelleen yleisöltä vihjeitä ja havaintoja ajoneuvoista, ihmisistä ja muista tapahtumista tapahtumapaikalta sekä sen läheisyydestä tapahtumayöltä kello 02–04.
Vakuutusyhtiö on luvannut palkkion rikoksen ratkaisevasta vihjeestä.
Havainnot pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.kh.hame@poliisi.fi tai puhelimitse Hämeen poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 414 222.
Osoitteessa Leivänkuja 1 sijainnut tehdasrakennus tuhoutui tulipalossa täysin.
Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.