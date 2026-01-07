Tuoreen kolmen kuukauden ennusteen mukaan helmi–huhtikuun keskilämpötila on Suomessa tavanomaista lämpimämpi.
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut kolmen kuukauden ennusteen helmi–huhtikuulle.
– Ennusteen mukaan jakso helmikuusta huhtikuuhun on koko Suomessa reilusti tavanomaista helmi–huhtikuuta lämpimämpi. Ennusteen mukaan voisi olla ehkä mahdollista, että kevät etenisi tavanomaiseen aikatauluun nähden etuajassa, Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo Forecan sivuilla julkaistussa kirjoituksessa.
Jakson keskilämpötilan ennustetaan olevan 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpi Suomessa.
Terminen kevät keskimäärin maaliskuun lopussa
Suomessa tilastojen mukaan terminen talvi vaihtuu termiseksi kevääksi maan eteläosassa keskimäärin maaliskuun lopussa ja maan keskiosassa maaliskuun lopun ja huhtikuun alun välillä. Pohjoisessa terminen kevät alkaa tilastojen mukaan laajalti huhtikuun aikana.
Termisen kevään katsotaan alkavan, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvämmin nollan asteen yläpuolelle, Forecan tekstissä selitetään.