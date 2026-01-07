Liiketoiminta ja kehitys

Suomessa tilastojen mukaan terminen talvi vaihtuu termiseksi kevääksi maan eteläosassa keskimäärin maaliskuun lopussa ja maan keskiosassa maaliskuun lopun ja huhtikuun alun välillä. Pohjoisessa terminen kevät alkaa tilastojen mukaan laajalti huhtikuun aikana.

– Ennusteen mukaan jakso helmikuusta huhtikuuhun on koko Suomessa reilusti tavanomaista helmi–huhtikuuta lämpimämpi. Ennusteen mukaan voisi olla ehkä mahdollista, että kevät etenisi tavanomaiseen aikatauluun nähden etuajassa, Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo Forecan sivuilla julkaistussa kirjoituksessa .

– Föhn-tuulitilanteissa sää on Suomessa kuivaa ja lauhaa. Keväisin ensimmäiset lämpöpiikit, esimerkiksi ensimmäiset yli 10 plusasteen lämpötilat havaitaan yleensä föhn-tuulitilanteissa. Mikäli föhn-tuulta olisi meillä tavanomaista useammin, se merkitsisi lauhan ja lämpenevän sään sävyttämiä, ehkä myös tavanomaista aurinkoisempia kevättalven kuukausia.