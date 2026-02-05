Pakkashuiput eivät helpota, vaikka hetken jo näytti siltä.
Tuoreimpien ennusteiden mukaan Suomeen virtaa viikonlopusta alkaen arktisen kylmää ilmamassaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ainakin osassa maata talven kylmimmät hetket saattavat olla vielä edessä päin.
Etelä-Suomessakin pakkanen voi kiristyä vielä yli 30 asteeseen.
Keskilämpötila jopa 15 astetta kylmempää
Helmikuu on käynnistynyt laajalti jopa 10 astetta tavanomaista kylmempänä, kertoo Foreca.
Maan eteläosassa viimeisen seitsemän päivän keskilämpötila on ollut paikoitellen jopa 15 astetta matalampi kuin tammi–helmikuun vaihteessa tyypillisesti.
Forecan mukaan Uudellamaalla vuorokauden keskilämpötila on tilastojen mukaan helmikuussa –3...–5 astetta, mutta viimeisen seitsemän vuorokauden keskilämpötilaksi on esimerkiksi Vihdissä mitattu –21,2 astetta.
Syynä kylmään säähän on Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Atlantilla majaileva korkeapaineiden verkosto, joka sysää matalapaineet ja leudot länsivirtaukset huomattavan eteläiselle reitille.
– Aiemmissa ennusteissa näyttikin siltä, että tämän viikon kuluessa kireimmät pakkaset ovat helpottamassa, mutta sekä eurooppalainen säämalli ECMWF että amerikkalainen GFS ennakoivat Suomeen arktisen ilmamassan purkautumista tulevasta viikonlopusta alkaen, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa.
Sää on niin kylmää, että Mäntykannas kirjoittaakin Forecan sivuilla "arktisesta vyörystä".
Pilvisyys vaikuttaa
Kylmällä ilmamassalla tarkoitetaan sääolosuhteita, kuten lämpötilaa noin 1,5 kilometrin korkeudessa.
– Talvisin ilmamassan kylmeneminen ei automaattisesti tarkoita, että lämpötila laskee myös maan pinnalla, koska tähän vaikuttaa olennaisesti pilvisyys. Toki mitä kylmempää ilmamassa on, sitä matalampia lämpötiloja yleensä mitataan myös maan pinnalla.
Koillisesta on näillä näkymin leviämässä arktista ilmamassaa perjantain ja lauantain aikana suureen osaan Suomea.
– Ensi viikolla idästä pyrkii kohti Suomea niin kylmää ilmamassaa, jota yleensä nähdään vain napa-alueen ympäristössä talvikuukausina.