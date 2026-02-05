Lauha talvi vaihtui äkillisesti tavanomaista kylmempään helmikuuhun.

Suomessa ovat käsillä vuoden ja talven kylmimmät ajat. Ainakin jos tilastoihin on luottamista.

Vuorokauden keskilämpötilat ovat tyypillisesti matalimmillaan tammi-helmikuun taitteessa.

Forecan kuukausiennusteessa povataan, että kylmät kelit jatkuvat todennäköisesti kotvasen aikaisempaa ennustetta kauemmin.

Verrattain lauhan joulukuun jälkeen, sää on muuttunut radikaalisti, eikä kylmästä jaksosta ollut aiemmin vielä merkkejä.

– Muutokset ovat tapahtuneet tänä talvena ennusteissa hyvin nopeasti ja radikaalisti, mikä on tehnyt meteorologien työstä poikkeuksellisen mielenkiintoista – ja haastavaa, Markus Mäntykannas kirjoittaa blogissa.

Helmikuun loppupäähän povataankin nyt Pohjois-Eurooppaan hyvin kylmää.

Aurinko lämmittää jo

Pakkaspäivinä, aurinko on ilahduttanut ulkona liikkujia. Kevään edetessä, Auringon lämmittävä vaikutus voimistuu, vaikka lämpötilat olisivatkin pakkasen puolella.

Auringon myötä, päivälämpötilat voivat kohota roimasti yön pakkasiin verrattuna.

– On huomattavasti siedettävämpää kokea iltapäivän kymmenen asteen pakkanen kuin "kärsiä" 30 pakkasasteen purevuudesta ympäri vuorokauden, blogissa kerrotaan.

Loppukuussa jatkuvat kylmät

9. helmikuuta alkava viikko on koko maassa keskilämpötilaltaan 5–10 astetta tavanomaista kylmempi.

Lumisateita saadaan maahan tavanomaista vähemmän.

Sää jatkuu kylmänä myös seuraavan viikon ajan, mutta maan eteläosiin saattaa ulottua kuitenkin lumipyryjä.

Kylmän poikkeaman ennustetaan pysyttelevän Suomen yllä myös kuun loppuun.

– Helmi-maaliskuun vaihteessa päivän ylimmät lämpötilat ovat tyypillisesti maan etelä- ja länsiosassa nollan molemmin puolin, muualla maassa –2 ja –6 asteen välillä, meteorologi Sara Salonen summaa.

Maaliskuu starttaa näillä näkymin tavanomaista kylmemmässä säässä.