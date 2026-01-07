Tulevien päivien pakkasjakson aikana -40 asteen raja saattaa rikkoutua Lapissa.
Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että pakkanen kiristyy tulevina päivinä entisestään.
40 pakkasasteen rajapyykki saattaa rikkoutua Lapissa jo perjantaina, mutta jos ei silloin, Pouta uskoo mittarilukemaan maanantaihin mennessä. Lämpötilaerot ovat Lapissa isoja.
– Etelässä ei niinkään ole lämpötilaeroja, mutta täällä on viima, Pouta avaa.
Eteläisessä Suomessa perjantain pakkaslukemat voivat tuntua jopa 10 astetta mittarilukemaa kylmemmältä.
– Myötätuuleen ja bussilla takaisin. Se on taktiikkani, Pouta ohjeistaa naurahtaen.
Koko seuraava viikko näyttää hyvin kylmältä koko Suomessa. Kuukausiennuste povaa myös tavallista kuivempaa jaksoa.
– Sama säätyyppi jatkuu niin pitkälle kuin mitään voi sanoa.
Käytännössä helmikuun puolelle ulottuvien viikkojen ennustettavuus on heikko, mutta merkkejä kireän pakkasjakson loppumisesta ei ole, Pouta avaa.