Suomalaisen Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies on suurten siirtohuhujen keskellä koripallon NBA:ssa.
Siirtospekulaatio koskee joukkueen pelinjohtajaa Ja Morantia, jonka ura näyttää kääntyneen Grizzlies-paidassa luisuun. ESPN raportoi viime viikolla, että Memphis harkitsee vastaamista Morantia koskeviin siirtotarjouksiin ensimmäistä kertaa pelaajan NBA-uran aikana.
Morant, 26, otti huhuihin kantaa keskiviikkona joukkueen Euroopan-kiertueella.
– Minun on elettävä sen (siirtospekulaation) kanssa, Morant kuittasi ESPN:n mukaan lyhyesti.
Morant on pelannut tällä kaudella vain 18 ottelua, eivätkä tilastot mairittele loukkaantumisherkkää pelaajaa. Memphisin kauden voittoprosentti ilman Morantia on reilut 50 prosenttia ja Morantin kanssa 33,3 prosenttia.
Morant on valittu kahdesti urallaan NBA:n tähdistöotteluun. Hän voitti NBA:n vuoden tulokkaan palkinnon 2020. Morantin nykyinen sopimus jatkuu kauden 2027–2028 loppuun.
Morant arvosteli aiemmin tällä kaudella mediassa Iisalon johtamaa Memphisin valmennustiimiä. Seura antoi pelaajalle tapauksesta yhden ottelun pelikiellon.
Yhdysvaltalaispelaaja on päässyt urallaan otsikoihin myös NBA-kenttien ulkopuolisella toiminnallaan. Vuonna 2023 Morant esiintyi kahdesti sosiaalisessa mediassa ampuma-aseen kanssa, ja NBA antoi hänelle molemmilla kerroilla pelikieltoa.
Grizzlies kohtaa NBA:n runkosarjassa Orlando Magicin torstaina Berliinissä ja sunnuntaina Lontoossa.
NBA:n siirtotakaraja sulkeutuu 5. helmikuuta.