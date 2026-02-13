Lauri Markkanen oli sivussa Utah Jazzin kokoonpanosta, kun Jazz otti tärkeän 119–135-tappion Portlandilta kamppailussa NBA-koripalloliigan jumbosijoista.

Jos Jazzin ensi kesän varaustilaisuuden ensimmäisen kierroksen varausoikeus putoaa kahdeksan ensimmäisen valinnan ulkopuolelle, Utah menettää varauksen Oklahoma City Thunderille.



Jazz oli voittanut kaksi edellistä otteluaan, vaikka Markkanen istui kummassakin viimeisen neljänneksen vaihdossa. Jazz ilmoitti Markkasen poissaolon syyksi Portlandia vastaan levon.



Jazzin kokoonpanosta Portlandia vastaan puuttui myös tuore hankinta Jaren Jackson Jr., jonka polvesta löytynyt kasvain pitää hänet sivussa loppukauden.



NBA ilmoitti torstai-iltana määränneensä Jazzille puolen miljoonan dollarin sakon "liigalle haitallisen toiminnan vuoksi". NBA viittasi aiemmin helmikuussa pelattuihin otteluihin Orlandoa ja Miamia vastaan. Niissä Markkanen ja Jaren Jackson Jr. istuivat vaihdossa viimeisen neljänneksen.



– Varausvuoron priorisoiminen voittamisen edelle näin ilmiselvästi rapauttaa NBA:n kilpailullisuuden perustan. Vastaamme jatkossakin toimiin, jotka vaarantavat peliemme integriteetin, NBA:n komissaari Adam Silver kommentoi.



Indiana Pacers sai 100 000 dollarin sakon tähtipelaajansa Pascal Siakamin lepuuttamisesta ottelussa Utahia vastaan 3. helmikuuta.