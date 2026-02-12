Pielaveteläisestä autiotalosta paljastui huumekasvattamo.
Poliisi löysi Pielaveden haja-asutusalueella sijaitsevasta autiotalosta laajan kannabiskasvattamon viime vuodenvaihteen tienoilla. Asiasta kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessaan.
Rikoksesta epäiltynä on kuultu ulkopaikkakuntalaista miestä, joka on tunnustanut valmistaneensa kasvattamon.
Kasveja oli useita kymmeniä. Kannabiskasvit ja niiden kasvatukseen käytetty rekvisiitta on takavarikoitu.
Kasvien tuotto-odottama ylittää huomattavasti törkeän huumausainerikoksen rajan. Näin ollen poliisi tutkii asiaa törkeänä huumausainerikoksena.