Ranskassa on uutisoitu laajasti tapauksesta, jossa nuoren miehen poikkeuksellinen teko johti kivuliaaseen lopputulokseen ja pakotti hälyttämään räjähdeasiantuntijat sairaalaan.
Ranskalaismies joutui lähtemään sairaalaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sen jälkeen, kun oli työntänyt peräsuoleensa ensimmäisen maailmansodan aikaisen kranaatin. Asiasta kertovat muun muassa La Dépêche du midi -lehti ja radiokanava RTL.
Rangueilin yliopistolliseen sairaalaan Toulousessa hakeutunut mies leikattiin peräsuolessa olleen esineen takia kiireellisesti.
Kirurgi näki vasta leikkauksen loppuvaiheessa, millaisesta esineestä oli kyse.