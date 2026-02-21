Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina Donald Trumpin määräämät laajat tuontitullit.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo nostavansa perjantaina ilmoitetun maailmanlaajuisen kymmenen prosentin tuontitullin viiteentoista prosenttiin. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussa.

– Minä, Amerikan Yhdysvaltojen presidenttinä, nostan välittömästi voimaan tulevalla päätöksellä 10 prosentin maailmanlaajuisen tullin maille, joista monet ovat "riistäneet" Yhdysvaltoja vuosikymmenten ajan ilman rangaistusta (kunnes minä tulin mukaan!), täysin sallitulle ja oikeudellisesti testatulle 15 prosentin tasolle, Trump kirjoitti Truth Socialissa.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina Trumpin aiemmin asettamat laajat tuontitullit. Oikeuden mukaan Trump ylitti valtaoikeutensa määrätessään laajoja, globaaleja tuontitulleja.

Korkeimman oikeuden päätös ei kuitenkaan kumoa niitä Trumpin asettamia tulleja, jotka koskevat tiettyä alaa tai tavaratyyppiä, kuten terästä, alumiinia tai autoja. Sen sijaan laittomiksi todettiin kokonaisia maita koskeneet yleisluontoiset tullit.

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen presidentti kertoi, että Yhdysvallat ottaisi käyttöön uuden kymmenen prosentin tuontitullin, joka perustuu eri säädökseen kuin oikeuden kumoamat tullit. Säädös antaa presidentille oikeuden määrätä tuontitulleja pisimmillään 150 päiväksi, ja sitä voidaan venyttää vain kongressin luvalla.

Tuontitullin nosto 15 prosenttiin on korkein taso, jolle Trump voi säädöksen perusteella tullin nostaa.

Trumpin määrättyä kymmenen prosentin tullin, Valkoinen talo kertoi, että väliaikainen tuontitulli koskisi myös niitä Yhdysvaltain kauppakumppaneita, jotka ovat tehneet tullisopimuksia Trumpin hallinnon kanssa. Väliaikaista tullia ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin maahantuotaviin tuotteisiin, kuten kriittisiin mineraaleihin, lääkkeisiin ja matkustaja-ajoneuvoihin.

Juttua täydennetty kello 19.25.