THL:n suositukset ohjaavat välttämään pelaamista, joka syö nettotuloista yli kaksi prosenttia kuukaudessa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudet rahapelaamiseen liittyvät suositukset kehottavat välttämään pelaamista yli neljänä päivänä kuussa sekä yli kahden eri pelityypin pelaamista toistuvasti.
THL suosittelee lisäksi välttämään pelaamista, joka syö henkilökohtaisista nettotuloista yli kaksi prosenttia kuukaudessa.
Suosituksilla pyritään ehkäisemään rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja.
Ensi vuonna tulee voimaan uusi rahapelilaki, joka vapauttaa vedonlyönnin ja nettikasinot toimiluvanvaraisesti kilpailulle. Uudistuksen myötä Veikkauksen yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyy.
THL:n arvion mukaan rahapelien mainonta ja asiakashankinta kasvavat merkittävästi uudessa järjestelmässä.
– Rahapelaamiseen liittyy riskejä ja lopulta talo voittaa aina, kuten sanotaan, THL:n tutkimuspäällikkö Sari Castrén sanoo tiedotteessa.