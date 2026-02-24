Oma Säästöpankin entistä toimitusjohtajaa Pasi Sydänlammia ja entistä varatoimitusjohtajaa Pasi Turtiota epäillään törkeästä petoksesta.

Entisten pankkijohtajien rikosepäily käy ilmi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tiedoista. Oikeudesta kerrotaan STT:lle, että keskusrikospoliisi (KRP) on toimittanut käräjäoikeudelle vakuustakavarikkovaatimuksen, jonka kohteena ovat Pasi Sydänlammi ja Pasi Turtio sekä heidän yhtiönsä PS Capital ja PPT Capital.

Rikosepäilystä uutisoi aiemmin Talouselämä.

Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäillyt rikokset ovat tapahtuneet maaliskuun 2020 ja kesäkuun 2024 välisenä aikana. Oikeus käsittelee poliisin vaatimusta perjantaina.

KRP:n rikostarkastaja Asko Vatén kertoo STT:lle, että esitutkinta on alkanut Oma Säästöpankin tekemän tutkintapyynnön perusteella. Hän vahvistaa käräjäoikeuden tiedot mutta ei kommentoi esitutkinnan sisältöä.

Pankista paljastui väärinkäytöksiä

Oma Säästöpankki antoi keväällä 2024 tulosvaroituksen ja kertoi, että pankin luotonannossa oli havaittu ohjeiden vastaista toimintaa.

Pankin teettämän selvityksen perusteella ohjeiden vastainen toiminta koski noin 240 miljoonaa euroa Oma Säästöpankin luottokannasta.

Turtio jätti Oma Säästöpankin keväällä 2024 ja Sydänlammi saman vuoden kesäkuussa.

Sydänlammi viestitti Talouselämälle, ettei hänellä ole rikosepäilystä mitään tietoa. Sydänlammin mukaan häntä ei ole kuultu tai kuulusteltu asiassa. Talouselämä ei tavoittanut Turtiota kommentoimaan rikosepäilyä.

STT julkaisee epäiltyjen nimet jo esitutkinnan aikana, koska he ovat toimineet merkittävinä taloudellisina vallankäyttäjinä.

Toisessa rikosepäilyssä Oma Säästöpankin kolmea entistä hallituksen jäsentä syytetään sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Syytteitä on määrä käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa.