Kalifornialaismiestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio.
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä vastaan tullaan nostamaan vielä lisää syytteitä.
Asiasta oikeusministeriön tiedotustilaisuudessa kertoi syyttäjä muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan.
31-vuotias mies sai maanantaina syytteet Trumpin salamurhayrityksestä ja kahdesta ampuma-aserikoksesta.
Miestä epäillään hyökkäyksestä, jonka kohteena oli Washingtonissa järjestetty Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallinen, jossa Trump oli paikalla.