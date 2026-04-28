Lentolipun hinnan saa aina takaisin, jos lento perutaan – korvauksia välttämättä ei.
Euroopassa ollaan nyt huolissaan lentoliikenteen mahdollisista häiriöistä tulevana kesälomakautena. Taustalla on lentopolttoaineen saatavuuteen liittyvä epävarmuus, joka kytkeytyy erityisesti Lähi-idän tilanteeseen.
Polttoaine muodostaa tyypillisesti noin 20–30 prosenttia lentoyhtiöiden kokonaiskuluista. Kun sen hinta nousee tai saatavuus heikkenee, vaikutus näkyy nopeasti joko lentojen hinnoissa tai tarjonnassa.
Euroopassa toimitusketjujen kiristyminen voi näkyä kansainvälisten ilmailualan toimijoiden mukaan jo alkukesällä lentojen vähennyksinä tai peruutuksina.
Saksalainen Lufthansa ilmoitti jo peruvansa 20 000 ensi kesän lentoa polttoaineen kallistumisen takia. Finnair ei toistaiseksi ole ilmoittanut lentojen perumisista.
Saako rahat takaisin, jos lento perutaan polttoaineeseen liittyvästä syystä?
– Jos lento perutaan kokonaan, niin rahat saa aina takaisin. Siinä ei ole mitään poikkeuksia, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell vastasi maanantaina Viiden jälkeen -lähetyksessä.