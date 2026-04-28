Mitä, jos lento peruuntuu polttoainepulan takia? Näin käy rahojesi

Lentolipun hinnan saa aina takaisin, jos lento perutaan – korvauksia välttämättä ei. Euroopassa ollaan nyt huolissaan lentoliikenteen mahdollisista häiriöistä tulevana kesälomakautena. Taustalla on lentopolttoaineen saatavuuteen liittyvä epävarmuus, joka kytkeytyy erityisesti Lähi-idän tilanteeseen. Polttoaine muodostaa tyypillisesti noin 20–30 prosenttia lentoyhtiöiden kokonaiskuluista. Kun sen hinta nousee tai saatavuus heikkenee, vaikutus näkyy nopeasti joko lentojen hinnoissa tai tarjonnassa. Lue myös: Nyt se tapahtui: Lentojen hinnat rajussa nousussa Euroopassa Euroopassa toimitusketjujen kiristyminen voi näkyä kansainvälisten ilmailualan toimijoiden mukaan jo alkukesällä lentojen vähennyksinä tai peruutuksina. Saksalainen Lufthansa ilmoitti jo peruvansa 20 000 ensi kesän lentoa polttoaineen kallistumisen takia. Finnair ei toistaiseksi ole ilmoittanut lentojen perumisista. Saako rahat takaisin, jos lento perutaan polttoaineeseen liittyvästä syystä? – Jos lento perutaan kokonaan, niin rahat saa aina takaisin. Siinä ei ole mitään poikkeuksia, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell vastasi maanantaina Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Rahojen pitää palautua lain mukaan seitsemän päivän kuluessa.

– Valitettavasti muun muassa rakkaalla Finnairillamme on ollut ongelmia tässä, ja se on saanut huomautuksia siitä. Mutta kyllä ne rahat sieltä lähtökohtaisesti tulevat takaisin, Beurling-Pomoell lisää.

Lue myös: Lufthansa peruu 20 000 lentoa syksyyn mennessä

Sen sijaan korvausten saaminen on eri asia.

On Beurling-Pomoellin mukaan itse asiassa melko tyypillistä, että lentoyhtiöt kieltäytyvät maksamasta korvauksia lennoista, jotka myöhästyvät "heistä riippumattomista syistä".

– Näistä lentopolttoaineista ei ole vielä ratkaisukäytäntöä, mutta hyvin todennäköisesti se tulee olemaan sellainen syy, jonka katsotaan olevan ikään kuin lentoyhtiöiden käsien ulottumattomissa, Beurling-Pomoell ennustaa.

Jos matkustaja kokee tulleensa väärinkohdelluksi eikä pääse itse yhteisymmärrykseen asiassa lentoyhtiön kanssa, voi ottaa yhteyttä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan. Mikäli asia ei ratkea sielläkään, myöhemmin kyseeseen voi tulla kuluttajariitalautakunta.

Osta lentoliput luotolla

Beurling-Pomoell muistuttaa, että lentoliput kannattaa aina ostaa luottokortilla. Sama neuvo koskee kaikkia muitakin verkosta ostettavia ja vasta myöhemmin saatavia tuotteita.

Syitä tähän on lukuisia. Beurling-Pomoell esittää skenaarion, jossa lentoliikenteeseen tulee suuri kriisi eikä mikään lento lähde Euroopasta vaikka tulivuorenpurkauksen takia.

– Silloin kaikki ihmiset yrittävät samanaikaisesti olla yhteydessä näihin lentoyhtiöihin, jolloin melkein kukaan ei saa ketään kiinni sieltä.

– Mutta jos olet ostanut tuotteen luottokorttiyhtiön kautta ja se jää saamatta tai siinä on niin sanotusti joku vika, niin voit olla sinne [luottokorttiyhtiöön] yhteydessä ja saada rahat takaisin, Beurling-Pomoell selittää.

Piia Turunen MTV Uutiset Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

