Tapparan nousu pahasta pinteestä SM-finaaleihin oli päävalmentaja Rikard Grönborgille osoitus joukkueen luonteesta.

Tappara oli välierissä paikallisvastustaja Ilvestä vastaan otteluvoitoissa jo 0–2-tappiolla, mutta vei nimiinsä neljä seuraavaa. Kuudennessakin ottelussa Ilves johti avauserän jälkeen jo 3–0.

Ruotsalaisvalmentaja Rikard Grönborgin aika Tapparassa huipentuu toisiin finaaleihin kolmen vuoden aikana. Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa nähtiin helpottunut valmentaja.

– Muistan, että muutama peli sitten olimme samassa tilanteessa, joten opimme varmaankin jotain siitä pelistä.

– Meidän piti mennä vaihto kerrallaan ja rakentaa sitä kautta momentumia. Siitä playoffseissa on minusta kysymys. Oppia momentumia ja pelaamaan, kun omat pelimerkit ovat vähissä, Grönborg tiivisti.

Tapparaa on koeteltu pitkin kevättä, mutta lopulta joukkueeseen vuosien saatossa juurtunut kokemus mestaruuksien voittamisesta käänsi sarjan ennakkosuosikeille.

– Olen superylpeä siitä, että jätkät eivät koskaan antaneet periksi. On valmentajalta helppoa ottaa prosessi haltuunsa, ottaa aikalisä ja alkaa huutaa pelaajille, mutta he ottivat itse vastuun. He haastoivat toisiaan penkillä ja pukukopissa, Grönborg kehui.

– Oli todella mukava palata koppiin tuollaisen voittoon nousun jälkeen.