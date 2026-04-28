Sami Pajari on äitynyt hurjaan tuloskuntoon MM-rallissa. MTV Urheilun studiossa Pajarille väläyteltiin jopa voittosaumaa Portugalissa ensi viikolla.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Portugalin MM-ralli 7.–10.5. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Pajari, 24, on lunastanut häneen kohdistuneita odotuksia toisella täydellä Toyota-kaudellaan. Vire kääntyi positiivisemmaksi jo viime syksynä, kun hän otti uransa ensimmäisen palkintosijan Japanissa ja oli heti perään neljäs Saudi-Arabiassa.

Tämä kausi käynnistyi kuitenkin surkealla tavalla (keskeytys Monte Carlossa), mutta sen jälkeen jälki on ollut hienoa: kolmas, kolmas, toinen ja kolmas. Menestystä on tullut kolmella eri pinnoitteella – lumella, soralla ja asvaltilla.

MTV Urheilun asiantuntijana Kanarian MM-rallin lähetyksissä ollut Janne Tuohino näkee Pajarissa asennemuutoksen.

– Sehän on ollut kuin eri mies Monten jälkeen, Tuohino aloittaa.

– Sami on pystynyt ajamaan todella lujaa, kun kaikki on kohdallaan. Ja sitten hän on malttanut ottaa iisimmin, eikä ole ajanut vehkeitä seinään, kun on vähän tökkinyt.