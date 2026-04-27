Trumpin suosio laskee – poliittinen väkivalta Yhdysvalloissa kaukana kuumista vuosista 2:11 Aikaisemmat Trumpiin kohdistuneet murhayritykset nostivat hänen kannatustaan – onko nyt havaittavissa samaa? Julkaistu 27.04.2026 18:48 Janne Hopsu janne.hopsu@mtv.fi Yhdysvallat on entistä jakautuneempi poliittisesti. Poliittisesti motivoituneet murhat tai väkivallanteot ovat silti edelleen harvinaisia. Aseellinen välikohtaus Washington Hilton -hotellissa viime sunnuntaina nosti valokeilaan poliittiset uhat ja murhat Yhdysvalloissa. Teosta pidätetyn Cole Thomas Allenin tapausta ja motiiveja tutkitaan parhaillaan, mutta huoli poliittisen väkivallan lisääntymisestä on suuri. Yhdysvalloissa pitäisi olla paljon aihetta juhlaan. Maa viettää tänä vuonna 250-vuotista itsenäisyyttä, ja syksyn välivaalienkin soisi olevan demokratian juhlaa. Toisin on. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan seitsemän kymmenestä yhdysvaltalaisesta katsoo, että presidentti Donald Trumpin toisella kaudella talous menee huonoon suuntaan, ja että vain 30 prosentin mielestä Trump hoitaa taloutta hyvin. Alle neljä kymmenestä on henkilökohtaisesti tyytyväinen Trumpiin. Kolmessa tuoreessa kyselyssä on myös muita lukuja, jotka tällä hetkellä tietävät huonoa paitsi Trumpille myös republikaaneille marraskuun välivaaleja ajatellen. Iranin sotaa vastustetaan Hyökkäyssota Iraniin herättää vastustusta. Kaksi kolmannesta on sitä mieltä, että presidentti on hoitanut sotaa huonosti, ja 61 prosenttia haluaa, että sota loppuu. Trumpin aloitettua toisen presidenttikautensa puolet yhdysvaltalaisista tuki hänen politiikkaansa koskien laittomien siirtolaisten maasta poistamiseksi. Nyt luku on 40 prosenttia.

Kansalaisten suurin huoli on talous (29 prosenttia), neljäosa pitää uhkia demokratialle suurimpana asiana, terveydenhuoltoa ja rikollisuutta noin kymmenen prosenttia kumpaakin.

Iranin sodan aiheuttamien inflaatiopaineiden ja sodan vastustamisen sinänsä lisäksi ryppyjä otsalle siis nostaa huoli poliittisesta järjestelmästä.

Ampumisvälikohtaus Trumpin toimittajaillallisella ei ehkä aiheuta suurta paniikkia, mutta poliittinen väkivalta vaanii maassa.

Poliittinen väkivalta kärjistyi 1960-luvulla

Tilanne ei ole lähellekään yhtä hurja kuin 1960- ja 1970-luvuilla lukuisine poliittisine murhineen. Vietnamin sodan vastustaminen, kansalaisoikeustaistelu ja kristillisen valkoihoisen perinteisen kulttuurin murros arvoineen olivat keskeisiä kamppailun alueita.

Viime vuonna Yhdysvalloissa oli ainakin kaksi osavaltiotason poliittista murhaa, molemmat Minnesotassa.

Osavaltion kansanedustuslaitoksen senaattori John Hoffman vaimoineen, ja edustajainhuoneen puheenjohtaja Melissa Hortman aviomiehineen murhattiin. Molemmat edustivat demokraattipuoluetta.

Suurempaa huomiota sai oikeistolaisaktivisti Charlie Kirkin murha syyskuussa. Hänen muistotilaisuudestaan muodostui suuren luokan republikaanien poliittinen esitys.

On tietysti hyvä pitää mielessä loppiainen 2021, kun Trump-henkinen väkijoukko rynni väkivalloin kongressirakennukseen Washingtonissa yrittäen estää Joe Bidenin hyväksymisen presidentiksi.

Cato-instituutti: Poliittista väkivaltaa ei ole paljon

Voi siis ajatella, että poliittinen väkivalta on yleistä. Libertaristisen Cato-instituutin mukaan näin ei kuitenkaan ole.

Riippuu tahosta, kuinka poliittinen väkivalta ja poliittinen terrorismi määritellään, mutta Caton mukaan maa ei elä ainakaan tässä asiassa uutta 1960-lukua.

Tuota aikaa pidetään jopa väkivaltaisimpana vuosikymmenenä, jos ei lasketa mukaan sisällissotaa 1861-65, tai intiaanikansoja tuhonneita vuosikymmeniä.

Vuodesta 2020 viime vuoden syyskuuhun massa tehtiin lähes 80 poliittista murhaa. Niistä 44 oli äärioikeiston, 18 äärivasemmiston, ja 15 islamistien/jihadistien tahojen tekemiä.

Instituutin mukaan tammikuusta 1975 viime vuoden syyskuuhun Yhdysvalloissa kuoli poliittisissa iskuissa 3 579 ihmistä. Luvussa ovat mukana jihadistisen al-Qaidan terrorismi 11. syyskuuta 2001, ja äärioikeistolaisen Tim McVeighin pommi-isku Oklahomassa 1995.

Yhdysvaltalaisten luottamus julkiseen hallintoon on kuitenkin laskenut kuin lehmän häntä 1950-luvulta näihin päiviin.

Luottamus viranomaisiin romahtanut 1950-luvulta nykypäivään

Vuonna 1958 lähes neljä viidestä yhdysvaltalaisesta luotti viranomaisiin, nyt vain joka viides.

Luottamus jopa hieman lisääntyi vuodesta 1958, mutta sitten notkahti 1960-luvun alkupuolella, presidentti John F. Kennedyn murhan paikkeilla 1963.

Lasku jatkui 1980-lvuun alkuun mennessä noin 30 prosenttiin. Presidentti Ronald Reaganin aikana usko viranomaisiin hieman lisääntyi joksikin aikaa, mutta laski (pois lukien pientä nousupiikkiä Persianlahden sodan kohdalla).

Presidentti Bill Clintonin kausilla oli taas nousua. 1990-luku oli taloudellisesti hyvä, ja Neuvostoliiton uhkakin oli siirtynyt historiaan. Luottamus oli parhaimmillaan 40 prosenttia aivan 2000-luvun alussa.

Syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen suunta on ollut lähes poikkeuksetta alaspäin.

Tässä mielessä syytä suureen juhlaan ei ole.

13:54 Trumpin hiipuvasta kannatuksesta ja Yhdysvaltain poliittisen väkivallan tilanteesta keskusteltiin tänään MTV Uutiset Livessä. Vieraana olivat MTV Uutisten ulkomaantoimittajat Janne Hopsu ja Anna Saraste.