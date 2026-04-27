Suomen alle 18-vuotiaiden poikien jääkiekkomaajoukkue koki tylyn 0–7-tappion Kanadalle MM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan.

Kanada latoi jo ottelun avauserässä taululle 4–0-lukemat huolimatta siitä, että Suomi piti kiekkoa hallussaan vastustajaa enemmän.

Maalittoman toisen erän jälkeen Pikkuleijonien verkko heilui vielä kolmesti päätöserässä. Kanadalaisista Beckett Hamilton ja Mathis Preston iskivät ottelussa kaksi maalia.

Pikkuleijonat voitti alkulohkossaan Norjan ja Latvian varsinaisella peliajalla sekä Slovakian jatkoajalla. Slovakia onnistui kuitenkin kaatamaan Kanadan, joten joukkue voi nousta päätösottelussaan Latvia-voitolla jopa lohkovoittoon.

Suomi sijoittuu lohkossaan joko toiseksi tai kolmanneksi.

Vastustajaksi puolivälieriin tulee Tshekki, Yhdysvallat tai Ruotsi. Päätösottelussa USA voi kaatamalla Saksan nousta lohkovoittoon ohi Tshekin. Ruotsi sijoittuu lohkossa kolmanneksi.