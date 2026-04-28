NHL:ssä pelaavan Ottawa Senatorsin puolustaja Nikolas Matinpalo on Leijonien MM-joukkueen tuorein NHL-vahvistus.

Suomen jääkiekkoliitto kertoi asiasta maanantai-iltana.

– Matinpalo on luotettavana ja fyysisenä puolustajana erinomainen lisä Suomen takalinjoille, Leijonien GM Jere Lehtinen kertoo tiedotteessa.

Matinpalo on ollut viime vuosina tuttu näky maajoukkueessa. Hän pelasi MM-kisoissa keväinä 2023 ja 2025. Sen lisäksi Matinpalo oli mukana viime vuoden 4 Nations Faceoff -turnauksessa ja tämän talven olympialaisissa.

27-vuotias puolustaja luuti tällä kaudella 50 ottelua Ottawan takalinjoilla tehoin 0+5.

Matinpalon lisäksi NHL:stä kisakoneeseen ovat jo nousseet Aleksander Barkov, Anton Lundell, Olli Määttä, Justus Annunen, Lenni Hämeenaho, Ville Heinola ja Urho Vaakanainen.

Lisäksi Pohjois-Amerikassa pelanneet Aatu Räty ja Topias Vilen ovat mukana Leijonien MM-leiriryhmässä taistelemassa paikoista MM-joukkueeseen.

Leijonat jatkaa MM-kisoihin valmistautumistaan tällä viikolla Tshekin EHT-turnauksessa.