Yhdysvalloissa tuodaan tänään oikeuden eteen kalifornialaismies, jota epäillään yrityksestä surmata presidentti Donald Trump ja muita hallinnon jäseniä Washingtonissa lauantaina.

Cole Allenia epäillään hyökkäyksestä, jonka kohteena oli Washingtonissa järjestetty Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallinen, jossa Trump oli paikalla. Aseistautuneen miehen kerrottiin ampuneen salaisen palvelun agenttia yrittäessään päästä illalliselle.

Epäilty ampuja jätti kirjallisen manifestin, kertoi muun muassa CBS News. Viranomaisten mukaan tavoitteena vaikuttaa olleen presidentti Donald Trumpin ja muiden hallinnon jäsenten tappaminen.



– Hän ei ole tehnyt yhteistyötä (viranomaisten kanssa). Odotan, että häntä vastaan nostetaan virallisesti syytteet liittovaltion tuomioistuimessa Washingtonissa huomenna (maanantaina), kertoi Yhdysvaltain virkaatekevä oikeusministeri Todd Blanche uutiskanava CBS:lle sunnuntaina.



– Uskomme hyvin alustavan tapahtumasta saadun käsityksen pohjalta, että hänen kohteinaan olivat hallinnon jäsenet, Blanche sanoi.

Kaupungin viranomaisten mukaan epäilty ampuja oli hotellin asiakas. Haulikon lisäksi hänellä oli mukanaan käsiase ja veitsiä. Hän kirjoitti pitkässä manifestissaan ihmettelevänsä itsekin, kuinka heikosti salainen palvelu oli varautunut iskuun tilaisuudessa.

– Odotin turvakameroita ja aseistautuneita turvamiehiä sekä metallinpaljastimia joka nurkassa. Mutta vastassa ei ollut mitään, ei hotellilla, ei matkalla sinne, ei tilaisuudessa.

