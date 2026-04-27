Washingtonin ampuja sai raskaan syytteen.
Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella tapahtuneen ampumavälikohtauksen epäilty Cole Tomas Allen on asetettu syytteeseen Yhdysvaltain presidentin murhayrityksestä ja kahdesta ampuma-aserikoksesta.
Syytettyä uhkaa elinkautinen vankeustuomio.
Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt sanoi tänään, että kyseessä oli kolmas merkittävä presidentti Trumpiin kohdistunut salamurhayritys. Lisäksi Leavitt syytti maanantaina teosta vasemmistolaista vihakulttia, nimeämättä mitään liikettä.
CBS News kertoi aiemmin, että epäilty jätti kirjallisen manifestin.
Tiedotusvälineitä Cole Tomas Allenin kotitalon edustalla Torrencessa, Kaliforniassa, tämän pidätyksen jälkeen.
Korjaus kello 21.18: Otsikossa viitattiin ampujaan ensin "Valkoisen talon ampujana". Ilmaisu on korjattu muotoon "Washingtonin ampuja".