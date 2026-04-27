Valkoinen talo osoittaa "vasemmistolaiseen vihakulttiin" Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viikonloppuisen salamurhayrityksen takana.

Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt sanoi toimittajille maanantaina, että "vasemmistolainen vihakultti" on onnistunut aiemmin tappamaan ja haavoittamaan useita ihmisiä ja onnistui melkein tekemään saman taas viime viikonloppuna.

Leavitt muistutti, että kyseessä oli jo kolmas merkittävä presidentti Trumpiin kohdistunut salamurhayritys.

31-vuotias epäilty on asetettu syytteeseen Yhdysvaltain presidentin murhayrityksestä ja kahdesta ampuma-aserikoksesta. Syytettyä uhkaa elinkautinen vankeustuomio.

Leavittin mielestä demokraattiedustajat, verkkokommentaattorit ja osa mediaa lietsoo Trumpin vastaista poliittista väkivaltaa "vihamielisellä ja jatkuvalla väkivaltaisella retoriikalla".

Trump peräänkuulutti heti keskeytyneen kirjeenvaihtajien illallisen jälkeen yhtenäisyyttä.

– Meidän täytyy ratkaista erimielisyytemme, Trump totesi.

Trumpin mukaan hän oli vaikuttunut siitä, että illallissalissa eri poliittisten suuntausten edustajien kesken vallitsi "valtava rakkauden ja yhteenkuuluvuuden ilmapiiri".

Kuitenkin jo pian