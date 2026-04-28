Rahasta puhuva somevaikuttaja Julia Thurén antaa parhaan rahavinkkinsä.
Raha-aiheisista tietokirjoista ja podcasteista tunnettu Julia Thurén kannustaa ihmisiä säästämään ja sijoittamaan. Mikä on Thurénin oma paras sijoituspäätös?
– Ehdottomasti nämä indeksirahastosijoittamiset, Thurén kertoi Huomenta Suomen haastattelussa.
Samaa Thurén suosittelee kaikille.
– Mielestäni kaikkien suomalaisten pitäisi sijoittaa heti, kun kynnelle vaan kykenee, näihin indeksirahastoihin, koska satoi tai paistoi, kun kuukausisäästää sinne, niin siinä käy hyvin, Thurén sanoo.
Hajautettu ratkaisu
Kuukausisijoittaminen on Thurénin mukaan hyvä valinta silloinkin, kun pörssit heiluvat mielivaltaisesti. Kun joka kuukausi laittaa tietyn summan indeksirahastoon, ajallinen riski tulee hajautetuksi.
Jos tilillä polttelee viisi tuhatta euroa, ei sitä kannata heittää kerralla suoraan sijoituksiin. Sen sijaan Thurén suosittelee tässäkin tapauksessa sijoittamaan summan osissa kuukausittain.
– Sillä tavalla saa sellaisen hajautetun ja hyvän ratkaisun.