Raimo Helminen näki KooKoon ansainneen paikkansa SM-liigan finaaleissa olemalla kokonaisvaltaisesti välieräsarjassa SaiPaa parempi.

Kouvolalaiset varmistivat historiallisen ensimmäisen paikkansa SM-finaaleissa kaatamalla SaiPan kuudennessa välierässä jatkoerässä 3–2 ja viemällä koko ottelusarjan voitoin 4–2.

KooKoon päävalmentaja Jouko Myrrä oli vaikuttunut joukkueen saavutuksesta kahden viimeisen kauden aikana sensaatiomaista jälkeä tehnyttä SaiPaa vastaan.

– Koko sarjassakin oli vaihtelua pelaamisessa. Pelasimme välillä erinomaisia eriä ja sitten välillä oltiin kyllä todella jaloissa ja aika kuutamollakin, Myrrä totesi.

– SaiPa on kiistatta tietyissä pelin osa-alueissa tämän sarjan paras ja vaarallisin joukkue, että sillä tavalla vetää nöyräksi, kun pystyy tuollaisen joukkueen voittamaan neljä kertaa.

SaiPan kollega Raimo Helminen antoi tunnustusta Myrrälle ja KooKoolle.

– Kun voitat neljä peliä, silloin olet vähän joka asiassa parempi. KooKoo varmasti hyökkäsi paremmin, puolusti paremmin ja pelasi kokonaisuudessaan hyvin. Ei muuten voita, jos et pelaa paremmin. Se on pulinat pois, Helminen myönsi.

