Nykyisen joukkueen pitkäaikaisin Ilves-pelaaja Jarkko Parikka oli todella pettynyt Tappara-sarjan ratkeamisen jälkeen. Vuosikymmenen ajan Ilvestä edustanut puolustaja manasi joukkueensa ratkaisupaikkojen epäkypsyyttä.

28-vuotias Parikka on ollut mukana kaikki menneet vuodet, kun Ilves on noussut Liigan kärkiseurojen joukkoon. Välierissä joukkue on kuitenkin kerta toisensa jälkeen lähtenyt laulukuoroon. Semifinaalitappio on Ilvekselle jo neljäs edelliseen viiteen vuoteen.

Tapparalla kärsitty 2–4-ottelusarjatappio on Ilveksen kulttipelaajalle poikkeuksellinen pettymys.

– Suurin (pettymys) tähän asti. Sapettaa aika lailla, totinen Parikka sanoo MTV Urheilulle.

Ilves johti kuudetta ottelua avauserän jälkeen 3–0. Sen väkevä sisääntulo kuitenkin suli toisessa erässä viiteen mustaan minuuttiin, kun Tappara takoi tasalukemat.

– Varmaan henkimaailman juttuja. Otettiin tyhmiä jäähyjä koko sarjassa. Ei osattu joukkueena pelata johtoasemassa. Se maksoi paljon, Parikka pyörittelee tänään nähtyä.

Puolustajan pettymys nousee erityisen suureksi osin sen vuoksi, että Ilves oli ottelusarjassa pitkiä pätkiä selvästi pelin päällä. Varsinkin kahdessa ensimmäisessä ottelussa se vei kenttätapahtumia todella vahvasti.

– Varmasti se, että kun joka jätkä on ytimessä, niin ollaan vaikea joukkue voittaa. Se harmittaa eniten, että sitä ei saatu esille. Liikaa heitteli pelien välissä. Ei se auta kuin oppia, hän pohtii.

Parikan mielestä paikallissarjan kääntyminen kahdesta voitosta neljän tappion putkeen ja pronssikohtaloon johtuu osittain Tapparan tasonnostosta, mutta myös Ilveksen omasta epäkypsyydestä.

– Kaveri pystyi parantamaan sarjan mittaan. Emme pystyneet itse niin paljoa. Teimme tyhmiä juttuja, leikimme voitolla. Oli vaikka mitä... vaikea sanoa. Ei oltu henkisesti niin valmiita tähän mitä olisi pitänyt, Parikka päättää.