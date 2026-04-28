Kansainvälisen 764-ryhmittymän tekijät aloittavat keskustelun usein ystävällisessä hengessä.
Rikosylikonstaapeli Rikard Lindroos KRP:stä kertoo hyväksikäyttöverkosto 764:n jakautuvan ryhmiin, jotka kilpailevat keskenään siitä, mikä ryhmä kykenee kauheimpiin tekoihin. Poliisin tietoon hyväksikäyttöryhmän toiminta Suomessa on tullut vuonna 2021.
– Valitettavasti tämä ilmiö ja verkosto näkyy myös Suomessa eri tavoilla. Tämä on maailmanlaajuinen verkosto, Lindroos kertoi MTV:n Huomenta Suomessa.
Hän oli ohjelmassa kertomassa, miten MTV Katsomossa julkaistun ruotsalaisdokumentin ryhmittymä toimii Suomessa.
Lindroosin mukaan toiminta jakautuu satoihin pieniin ryhmiin, jotka kilpailevat keskenään maineesta, vallasta ja statuksesta. Henkilöitä pyritään esimerkiksi saamaan vahingoittamaan itseään, läheisiään tai lemmikkejä.
– Osa ryhmistä keskittyy kiristyksiin. On myös väkivaltaisia iskuja suorittavia ryhmiä. Sitten on kyberpuoli, jossa keskitytään enemmän hakkerointiin, Lindroos kertoo.