Suomessakin toimiva nettiyhteisö kilpailee kauheuksilla – uhrin ainoa tie ulos voi olla rikoksiin ryhtyminen

– Osa ryhmistä keskittyy kiristyksiin. On myös väkivaltaisia iskuja suorittavia ryhmiä. Sitten on kyberpuoli, jossa keskitytään enemmän hakkerointiin, Lindroos kertoo.

Lindroosin mukaan toiminta jakautuu satoihin pieniin ryhmiin, jotka kilpailevat keskenään maineesta, vallasta ja statuksesta. Henkilöitä pyritään esimerkiksi saamaan vahingoittamaan itseään, läheisiään tai lemmikkejä.

Hän oli ohjelmassa kertomassa, miten MTV Katsomossa julkaistun ruotsalaisdokumentin ryhmittymä toimii Suomessa.

– Valitettavasti tämä ilmiö ja verkosto näkyy myös Suomessa eri tavoilla. Tämä on maailmanlaajuinen verkosto, Lindroos kertoi MTV:n Huomenta Suomessa.

Rikosylikonstaapeli Rikard Lindroos KRP:stä kertoo hyväksikäyttöverkosto 764:n jakautuvan ryhmiin, jotka kilpailevat keskenään siitä, mikä ryhmä kykenee kauheimpiin tekoihin. Poliisin tietoon hyväksikäyttöryhmän toiminta Suomessa on tullut vuonna 2021.

Lapsia ja nuoria manipuloidaan

Poliisi on kertonut ryhmästä jo aiemmin, että se houkuttelee, manipuloi, kiristää ja pakottaa lapsia ja nuoria käyttämään väkivaltaa itseä ja muita kohtaan. MTV Uutiset kertoi esimerkiksi viime heinäkuussa Suomesta löydetystä uhrista.