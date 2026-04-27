MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja kertoo, että Trumpin sovittelevuus ampumatapauksen jälkeen muuttui nopeasti hyökkäävyydeksi.

Presidentti Donald Trumpin evakuointiin johtaneen ampumatapauksen jälkipuinti on jatkunut Yhdysvalloissa kirjeenvaihtaja Mari Karppisen mukaan hyvin riitaisana.

– Se kertoo tästä vihamielisestä, myrkyllisestä ilmapiiristä. Syyttäviä sormia osoitetaan eri suuntiin, Karppinen kertoo.

Trumpin osoittama sovitteleva sävy heti tapahtuneen jälkeen on Karppisen mukaan loppunut lyhyeen.

– Hänen hallinnostaan on hyvin voimakkaasti hyökätty niin mediataloja kuin demokraatteja vastaan, että tällainen Trump-kriittisyys olisi syynä näille tapahtumille. Demokraateista puolestaan on hyökätty takaisin ja muistutettu, että Trump itse levittää vihamielistä retoriikkaa ja jakaa kansaa sitä kautta, Karppinen kertoo.

Käytännön tasolla tapahtumien turvatoimet puhuttavat edelleen.

– Yhä ihmetellään sitä, miten hän pääsi usean aseen kanssa kirjautumaan hotelliin ihan muina miehinä, vaikka tiedettiin, että presidentti on sinne tulossa, Karppinen sanoo.