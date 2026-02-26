Sanakirjat ovat katoava luonnonvara. Kustantamoista kerrotaan, että kieltenopiskeluun tarkoitettujen sanakirjojen painaminen on lopetettu kannattamattomana.

Sanakirjoja ei enää tavallisista kirjakaupoista löydä, ja siihen on hyvä syy. Niitä ei enää Suomessa juuri paineta.

Sanoma Pro lopetti sanakirjojen tuotannon vaiheittain vuosien 2016–2017 aikana, ja Gummerukselta kerrotaan, että viimeisin painos Suomi‑Englanti‑Suomi‑taskusanakirjasta on vuodelta 2019 ja Matkalle mukaan ‑sarjan sanakirjoista vuodelta 2020.

Antikvariaateista sanakirjoja vielä löytyy, erityisesti haetaan harvinaisempien kielten, kuten japanin, sanakirjoja.

– Haetaan erikoissanakirjoja tai klassillisia kieliä, kuten latinaa ja kreikkaa. Mutta ihan tavallisia englanti-suomia, niitä ei kovinkaan paljon. On olemassa sellainen pieni porukka, kun liikkuu kyllä näiden perässä, kertoo antikvariaattiyrittäjä Cecil Hagelstam Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Viime viikolla eräs mies tuli hakemaan sanakirjoja, ja hän sitten osti kassillisen niitä eri kielten sanakirjoja, toteaa puolestaan Antikvaarinen kirjakauppa Johannes -yrityksessä työskentelevä Marjatta Hallila.

Sanakirja vaatii pysähtymään

Suomen Kieltenopettajaliiton puheenjohtaja ja kieltenopettaja Outi Vilkuna puolustaa fyysistä sanakirjaa ja sellaisen merkitystä oppimisen ja opiskelun kannalta.

– Sanakirjalla on paljon vaikutusta, koska se vaatii ihmistä pysähtymään sen ääreen.

– Silloin on mahdollista tapahtua myös syväoppimista. Voi esimerkiksi oppia sanaluokkia ja sanojen välisiä yhteyksiä ja merkityksiä.

Vilkunan mielestä sähköisiin välineisiin tottuneet nuoret hyötyisivät ihka oikean sanakirjan käytöstä selvästi.

– Sanakirja vastaa päivän haasteisiin siitä, että lapsilla ja nuorilla on sana hukassa. Luetun ymmärtäminen, käsitteiden rakentuminen, ideat ja näiden väliset yhteydet, niihin tarvitaan sanoja ja erilaisia sanoja.

Vilkuna on vakuuttunut siitä, että sanakirjat auttaisivat myös oman äidinkielen hallinnassa.

– Äidinkielen opettajilta on tullut hätähuuto jo paljon aikaisemmin, ja tähän on jossain määrin puututtu.

Millainen on hyvä nettisanakirja?

Entä tunnistaako opettaja, jos oppilas on tehnyt käännöksen suoraan Googlella eikä itse sanakirjan avulla?

– Ehdottomasti. Kielessä on erilaisia rekistereitä, jotka ei välttämättä ole ollenkaan oppijan hallussa, joten on kyllä ihan helpostikin havaittavissa, Vilkuna sanoo.

Verkossa on saatavilla hyvääkin kielenopiskelumateriaalia ja erilaisia sovelluksia, mutta minkälaisiin lähteisiin tai verkon sanakirjoihin voi oikeasti luottaa?

– Ensimmäinen hyvä merkki on se, että sanakirja on sellainen, että se antaa myös esimerkiksi synonyymeja tai sanaluokkia, rakenteita.

– Jos siellä vielä annetaan vaikka esimerkkilauseita tai käyttöyhteyksiä, silloin ollaan jo aika hyvän nettisanakirjan äärellä, Vilkuna sanoo.