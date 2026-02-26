Bernie Ecclestone ei katso hyvällä F1-kaudeksi 2026 tehtyjä suuria muutoksia. 95-vuotias Ecclestone kertoi näkemyksistään Autosportin haastattelussa.

Ecclestone seuraa yhä aktiivisesti F1-sarjaa, eikä säästele sanojaan, jos on kommentoitavaa. F1-kausi 2026 tuo ison liudan muutoksia, joissa esimerkiksi puolet auton voimasta tulee sähkömoottorista ja toinen puoli fossiilittomalla polttoaineella toimivasta polttomoottorista.

Sen lisäksi kuljettaja saa uusia mahdollisuuksia kierrätetyn energian käyttämiseen ja saa sitä kautta lisää voimaa strategiseen peliin.

– Lajin DNA on kuljettajien MM-sarja, eikä mikään insinöörien MM-sarja. Nyt Formula 1 kilpailee enemmän Formula E:n kanssa, Ecclestone totesi.

– Ehkä fanit pitävät siitä, mutta en usko niin. Se on riski, että menetämme faneja. Toivon todella, että olen väärässä, Ecclestone sanoi.

Kritiikkiä on myös tullut kuljettajilta. Red Bullin Max Verstappen totesi F1-sarjan muistuttavan enemmän sähköautojen mestaruussarjaa Formula E:tä.

– Se ei tunnut kovin paljon F1:ltä. Se on enemmän kuin Formula E steroideilla, Verstappen sanoi testeissä.

F1-sarjan ensimmäinen osakilpailu on luvassa 8. maaliskuuta Australiassa.