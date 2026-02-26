Liiketoiminta ja kehitys

− Tällä hetkellä vain Veikkaus Oy:llä on oikeus markkinoida rahapelejä Manner-Suomessa. Muiden toimijoiden rahapelien markkinointi on lainvastaista ja siihen tullaan puuttumaan, sanoo ryhmäpäällikkö Poliisihallituksesta.

Vaikka toimilupapäätöksen voi saada jo aiemmin, peliyhtiöt voivat tarjota ja markkinoida pelejään oman toimilupansa mukaisesti vasta 1. heinäkuuta 2027 alkaen.

Ensi vaiheessa haettavissa ovat rahapelitoimilupa ja yksinoikeustoimilupa. Toimilupaa haetaan kirjallisesti Poliisihallitukselta aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Käsittelymaksu on 29 000 euroa. Toimilupa on voimassa viisi vuotta.

Ensi viikon maanantaista alkaen rahapeliyhtiöt voivat hakea toimilupaa vedonlyöntipeleihin ja verkossa pelattaviin raha-automaatti- ja kasinopeleihin sekä sähköiseen rahabingoon.

Pelien tarjoaminen ja markkinointi on sallittua vasta ensi vuoden kesällä.

Uudistuksen jälkeen toimiluvanhaltijoilla on oikeus markkinoida pelejään.

Rahapelitoimiluvan lisäksi yhtiöt voivat hakea myös kansainvälistä yhteistyölupaa, mikäli toimiluvan saanut yhtiö aikoo tarjota rahapelejä yhdessä sellaisen toimijan kanssa, jolla ei ole Suomessa toimilupaa.