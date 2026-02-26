Pelien tarjoaminen ja markkinointi on sallittua vasta ensi vuoden kesällä.
Ensi viikon maanantaista alkaen rahapeliyhtiöt voivat hakea toimilupaa vedonlyöntipeleihin ja verkossa pelattaviin raha-automaatti- ja kasinopeleihin sekä sähköiseen rahabingoon.
Ensi vaiheessa haettavissa ovat rahapelitoimilupa ja yksinoikeustoimilupa. Toimilupaa haetaan kirjallisesti Poliisihallitukselta aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Käsittelymaksu on 29 000 euroa. Toimilupa on voimassa viisi vuotta.
Lisätietoja rahapelitoimiluvista, hakuohjeet sekä linkin sähköiseen asiointipalveluun löytyy poliisin verkkosivuilta.
Toimiluvat voimaan kesällä 2027
Toimiluvat tulevat voimaan aikaisintaan heinäkuussa 2027.
Vaikka toimilupapäätöksen voi saada jo aiemmin, peliyhtiöt voivat tarjota ja markkinoida pelejään oman toimilupansa mukaisesti vasta 1. heinäkuuta 2027 alkaen.
− Tällä hetkellä vain Veikkaus Oy:llä on oikeus markkinoida rahapelejä Manner-Suomessa. Muiden toimijoiden rahapelien markkinointi on lainvastaista ja siihen tullaan puuttumaan, sanoo ryhmäpäällikkö Poliisihallituksesta.