Tiia Aalto kertoo Instagramissa loukanneensa kätensä pahanpäiväisesti.

Vuoden 2024 Miss Suomi -kilpailun ensimmäinen perintöprinsessa Tiia Aalto on joutunut sairaalahoitoon ja odottaa parhaillaan pääsyä leikkaukseen. Hän kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Aalto jakoi Instagramiin kuvan, jossa makaa sairaalasängyllä.

– Pari päivää sitten en olisi uskonut herääväni täältä, mutta kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu…, hän kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Aalto kertoo postauksessaan, että hän loukkasi kätensä.

– Maanantai-iltana koirat ottivat yhteen ja menin luontaisesti väliin, ja siinä mun käsi sai pahasti osumaa. Oon nyt ollut sairaalan osastolla jo muutaman päivän ja odotan edelleen leikkausta, enkä tiedä milloin pääsen kotiin, Aalto kirjoittaa julkaisussaan.

