Yhdysvaltain oikeusministeriön edustaja sanoi Minnesotassa olleen yli 3 000 liittovaltion agenttia, paikallismedia kertoo.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puoliso Melania Trump vetosi tiistaina Minneapolisin yhtenäisyyden puolesta ja kehotti ihmisiä pitämään mahdolliset mielenilmauksensa rauhanomaisina.

– Meidän on yhdistyttävä, joten peräänkuulutan sitä. Vastustan väkivaltaa, joten jos protestoidaan, protestoidaan rauhanomaisesti. Tällaisina aikoina on pidettävä yhtä, Melania Trump sanoi Fox-kanavalla.

55-vuotias Melania Trump kommentoi verrattain harvoin Yhdysvaltojen asioita.

Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset näyttivät tiistaina olevan ainakin osittain vetäytymässä Minneapolisista, kertoi yhdysvaltalaismedia. Kaupungissa tapahtuneet kaksi ampumistapausta ovat nostattaneet voimakasta vastarintaa liittovaltion maahanmuuttoviranomaisia kohtaan.

Yhdysvaltain oikeusministeriön edustajan mukaan Minnesotassa on ollut yhteensä yli 3 000 liittovaltion agenttia, kertoi paikallinen Fox 9 -televisiokanava. Yhdysvaltalaismedia CNN:n lähteiden mukaan rajavartioston operaatioista vastaava Greg Bovino ja osa hänen agenteistaan olisivat kuitenkin poistumassa Minneapolisista tiistaina.

Yhdysvaltalainen Atlantic-lehti kertoo lähteidensä pohjalta, että Bovino olisi saanut potkut. Lehden tietojen mukaan Bovino olisi palaamassa vanhaan tehtäväänsä Kaliforniassa ja jäämässä pian eläkkeelle. Kansallisen turvallisuuden ministeriön edustaja kiisti lehden tiedot X:ssä.

Bovino on esiintynyt Trumpin operaation kasvoina Minnesotassa. Kyseenalaiseen maineeseen noussut Bovino muun muassa kutsui lauantaina ammuttua Alex Prettiä sekä aiemmin tammikuussa ammuttua Renee Goodia "epäillyiksi", jotka tekivät "tyhmiä päätöksiä".

Prett kuoli Minneapolisissa lauantaina, kun ainakin yksi liittovaltion agentti ampui häntä. Tammikuun alussa maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui Minneapolisissa kuoliaaksi Goodin. Molempia ampumisia on selitelty puolustautumisella.

Trumpilta sovittelevaa puhetta

Myös Minneapolisin pormestarin Jacob Freyn mukaan liittovaltion agentteja on määrä poistua kaupungin alueelta tiistaina. Frey kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun hän oli keskustellut puhelimitse presidentti Trumpin kanssa.

Frey sanoo, että hänen tärkein pyyntönsä presidentille oli, että liittovaltion operaatio on lopetettava kaupungissa. Freyn mukaan presidentti oli samaa mieltä siitä, ettei nykyinen tilanne voi jatkua.

– Joitain liittovaltion agentteja alkaa poistua alueelta huomenna, ja jatkan painostusta, että muutkin tähän operaatioon osallistuneet lähtevät, Frey kirjoitti X:ssä.

Demokraattipormestari sanoi myös, että Minneapolisin viranomaiset tekevät yhteistyötä osavaltion ja liittovaltion virastojen kanssa "todellisissa rikostutkinnoissa", mutta he eivät osallistu "naapureidemme perustuslain vastaisiin pidätyksiin tai pane täytäntöön liittovaltion maahanmuuttolakia".

Trump kommentoi Truth Social -viestipalvelussaan lyhyesti, että puhelu Freyn kanssa sujui "erittäin hyvin" ja että siinä saavutettiin "merkittävää edistystä".

Sekä Trump että Frey kertoivat, että pormestarin on määrä tavata Trumpin Minnesotaan lähettämä rajaturvallisuusjohtaja Tom Homan tiistaina. Trumpin "rajatsaariksi" kutsuman Homanin on tarkoitus johtaa maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa Minnesotan osavaltiossa.

Trump on lähettänyt liittovaltion viranomaisia Minnesotaan ja osavaltion suurimpaan kaupunkiin Minneapolisiin toimeenpanemaan siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaansa. Trumpin suurimpia vaalilupauksia oli käynnistää "Yhdysvaltain historian suurin" karkotusoperaatio laittomasti maassa oleville siirtolaisille.

Walz kehui Trump-keskustelua

Presidentti Trump sanoi maanantaina käyneensä hyvän keskustelun Minnesotan demokraattikuvernöörin Tim Walzin kanssa. Trumpin mukaan molemmat olivat iloisia siitä, että Homan oli tulossa Minnesotaan.

Walz puolestaan sanoi, että Trump suostui harkitsemaan liittovaltion agenttien määrän vähentämistä Minnesotassa. Walz kuvaili puhelinkeskustelua tuloksekkaaksi. CNN:n mukaan Walz sanoi, että Trumpin äänensävyssä oli tapahtunut selvä muutos.

– Luotan tällä erää heidän sanaansa, Walz sanoi.

Sunnuntaina Trump syytti demokraatteja Minneapolisin tilanteesta. Trump sanoi, että demokraattien johtamat kaupungit ja osavaltiot kieltäytyvät noudattamasta hänen maahanmuuttolinjauksiaan ja ovat näin luoneet "vaaralliset olosuhteet kaikille".