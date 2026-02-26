Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa esiintyy myös Elastinen, Turisti, Ares ja Averagekidluke.
Uuden Musiikin Kilpailun finaali kamppaillaan lauantai-iltana 28. helmikuuta, ja samalla valitaan Suomen tämän vuoden Euroviisujen edustaja.
UMK-finaalissa kisaavat Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.
Lähetyksen avausnumerossa Erika Vikman esiintyy yhdessä viime vuoden euroviisuvoittajan, Itävallan JJ:n eli Johannes Pietschin kanssa. Kaksikko ottaa lavan haltuun yhteisellä mashup-biisillä. Avausnumerossa kuullaan myös Vikmanin englanninkielinen kappale Father I will Never Confess.
Yle tiedotti torstaina 26. helmikuuta, että Turisti, Averagekidluke, Ares ja Elastinen esittävät UMK:n väliaikanumerossa remixin Turistin kappaleesta Kui paljon.
UMK-finaalin väliaikanumerossa lavalle nousee myös Sonja Lumme, joka esittää vuoden 1985 Eläköön Elämä! -euroviisukappaleensa.
Finaalin kilpailujärjestys on seuraava:
1. Komiat – Lululai
2. Etta – Million Dollar Smile
3. KIKI – Rakkaudenkipee
4. Antti Paalanen – Takatukka
5. CHACHI – Cherry Cake
6. Sinikka Monte – Ready To Leave
7. Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin