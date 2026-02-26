Venäjästä veneammuskelu oli "aggressiivista provokaatiota" Yhdysvalloilta.
Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kommentoi eilen illalla Kuuban aluevesillä tapahtunutta veneammuskelua.
– Tämä on aggressiivista provokaatiota Yhdysvalloilta. Tarkoituksena on kärjistää tilannetta ja sytyttää konflikti.
Tämän hetkisten tietojen mukaan Kuuban rajavartiosto havaitsi Kuuban aluevesillä liikkuneen pikaveneen, jota rajavartiosto tuli tunnistamaan.
Pikaveneestä avattiin kuitenkin tuli rajavartioston alusta kohti, johon rajavartiosto vastasi.
Ammuskelussa kuoli neljä ja haavoittui seitsemän ihmistä. Kuuban sisäministeriön mukaan kaikki neljä kuollutta olivat pikaveneessä.
Pikavene on rekisteröity Yhdysvaltoihin Floridaan.