MTV Urheilun pitkäaikainen urheiluankkuri ja selostaja Mika Saukkonen on palkittu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ansiomitalilla.
OKM myöntää vuosittain liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille. Saukkoselle OKM myönsi ansiomitalin kultaisin ristein.
Saukkonen on toiminut urheilutoimittajana MTV:llä jo yli 30 vuotta. Tällä hetkellä Saukkonen toimii Tulosruudun urheiluankkurina sekä selostaa SM-liigaa ja yleisurheilua.
Myös pitkän uran MTV:llä tehnyt Jari Porttila sai OKM:ltä tunnustuksen. Porttila sai OKM:n ansioristin.
Ansiomitalit jaetaan maanantaina Helsingin kaupungintalossa.