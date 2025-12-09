



Trump viskasi Euroopan kylmään veteen: Nämä maat ovat Suomelle nyt elintärkeitä 9:47 Asiantuntija: Nämä maat ovat Suomelle nyt elintärkeitä liittolaisia. Julkaistu 09.12.2025 09:24 Tommi Forsman tommi.forsman@mtv.fi Euroopan täytyy vuoteen 2027 mennessä pystyttää Nato-rakenne, jonka veturi se itse on. Asiantuntijan mukaan jos näin ei tapahdu, on Yhdysvallat valmis vetäytymään keskeisistä Naton suunnitteluprosesseista. Yhdysvallat kääntää katsettaan yhä enemmän pois Euroopasta. Presidentti Donald Trumpin hallinto vaatii Eurooppaa hoitamaan oman tonttinsa nykyistä vahvemmin. Kansainvälisen kriisinhallinnan asiantuntija Timo Hellenberg sanoi maanantaina MTV Uutisille, että Euroopan täytyy vuoteen 2027 mennessä pystyttää Nato-rakenne, jonka veturi se itse on. Asiantuntija varoitti, että Yhdysvallat on valmis vetäytymään keskeisistä Naton suunnitteluprosesseista. Mitä tämä tarkoittaa Suomen ja Euroopan puolustuksen kannalta? Huomenta Suomessa vierailleen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Henri Vanhasen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Euroopan pitää pystyä sotatilanteessa toimimaan itsenäisemmin "kriisikeskuksena". – Mietitään, miten Eurooppa voi puolustaa itsenään, jos on vähemmän Yhdysvaltoja saatavilla. Se viittaa ajatukseen eurooppalaisemmasta Natosta. Vanhasen mukaan tämä taas tarkoittaisi muun muassa eurooppalaisempia komento- ja operatiivisia rakenteita.





Suomen sijainti ja geopoliittinen asema Venäjän vieressä on erityislaatuinen. Mistä Suomi löytää kumppaneita, joilla olisi kanssamme samat intressit?

– Vanha sanonta on, että maantieteelle emme voi mitään. Sen voi tässä tapauksessa kääntää positiiviseen suuntaan, Henri Vanhanen sanoo.

Hän muistuttaa, että Suomen lähettyvillä on runsaasti maita, joille on tärkeää, miten Suomen käy.

Vanhanen mainitsee esimerkkeinä Pohjoismaat, Baltian maat, Puolan ja myös Britannian, joka pitää aluetta eräänlaisena puskurivyöhykkeenään.

– Nämä ovat valtiot, joiden kanssa on eniten yhteistä ja joilla on myös eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyvä tarve tehdä yhteistyötä.

Mistä kalustoa?

Kun Eurooppa valmistautuu yhdessä taisteluihin, joihin ei koskaan pitäisi joutua, täytyy olla samankaltaista kalustoa, mielellään identtistä.

Näin kalustokysymyksen kiteyttää Huomenta Suomessa vieraillut The DefSec Agencyn perustaja Jukka Holkeri.

The DefSec Agency on Suomeen vasta perustettu agentuuri, joka kokoaa "alan kokeneimmat IT-osaajat yhden verkoston alle".

Puolustusteollisuus kasvaa Suomessa vauhdilla, mutta alan kankeat rakenteet luovat yrityksille useita hidasteita. Vaikka teknologiaa kehitetään ennennäkemättömällä nopeudella, sen käyttöönotto on yhä hidasta.

Entäpä Ukrainan sodan opit?

– Niin kuin Ukrainan sodassa on huomattu, ei riitä pelkästään, että on hyvää teknologiaa. Sitä pitää olla äkkiä ja paljon.

– Sitä pitää pystyä päivittämään nopeasti päivätasolla, niin kuin esimerkiksi ukrainalaiset joutuvat päivittämään droonien ohjelmistoja, Holkeri sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa on valtavan hyvää osaamista, mutta siihen liittyvä haaste tulee skaalaamisesta.

Turvallisuusvaatimukset ja toimitusketjut luovat erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille haasteita markkinoille pääsemiseen.

– Kun pitäisi tehdä paljon enemmän kuin mitä rauhan aikana tehdään tai olla mukana kansainvälisessä yhteishankkeessa, jotka venyvät ja niitä pilkotaan pieniin osiin.

– Valmiina odottaminen kaikkien resurssien kanssa ei ole välttämättä helppoa, Holkeri kertoo puolustusalan yritysten dilemmasta.

