Euroopan täytyy vuoteen 2027 mennessä pystyttää Nato-rakenne, jonka veturi se itse on. Asiantuntijan mukaan jos näin ei tapahdu, on Yhdysvallat valmis vetäytymään keskeisistä Naton suunnitteluprosesseista.
Yhdysvallat kääntää katsettaan yhä enemmän pois Euroopasta. Presidentti Donald Trumpin hallinto vaatii Eurooppaa hoitamaan oman tonttinsa nykyistä vahvemmin.
Kansainvälisen kriisinhallinnan asiantuntija Timo Hellenberg sanoi maanantaina MTV Uutisille, että Euroopan täytyy vuoteen 2027 mennessä pystyttää Nato-rakenne, jonka veturi se itse on.
Asiantuntija varoitti, että Yhdysvallat on valmis vetäytymään keskeisistä Naton suunnitteluprosesseista.
Mitä tämä tarkoittaa Suomen ja Euroopan puolustuksen kannalta?
Huomenta Suomessa vierailleen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Henri Vanhasen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Euroopan pitää pystyä sotatilanteessa toimimaan itsenäisemmin "kriisikeskuksena".
– Mietitään, miten Eurooppa voi puolustaa itsenään, jos on vähemmän Yhdysvaltoja saatavilla. Se viittaa ajatukseen eurooppalaisemmasta Natosta.
Vanhasen mukaan tämä taas tarkoittaisi muun muassa eurooppalaisempia komento- ja operatiivisia rakenteita.