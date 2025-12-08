Yhdysvaltain julkaisema turvallisuusstrategian aikataulu on professorin mukaan epärealistinen.

Yhdysvallat julkaisi Suomen itsenäisyyspäivän aattona uuden turvallisuusstrategian. Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvallat tukevat jatkossa tahoja, jotka vastustavat Euroopan unionin ajamia arvoja. Strategiassa väitetään, että nykyisellä tahdilla Euroopan manner on tunnistamaton 20 vuoden päästä esimerkiksi maahanmuuton myötä.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg kertoo Viiden Jälkeen -haastattelussa, että Yhdysvaltojen suunnitelma vetäytyä Euroopasta on ollut ennakkoon tiedossa.

– Se on Yhdysvaltojen politiikan pitkän aikavälin trendi, näin voi sanoa. Historiallisessa kuvassa on jopa yllättävää että Yhdysvallat jäi Eurooppaan kylmän sodan jälkeen siinä laajuudessa kuin se jäi. Mutta ongelma on se, millä aikataululla se tapahtuu, missä tilanteessa se tapahtuu ja missä laajuudessa se tapahtuu Trumpin hallinnon aikana.