Nykyinen asevelvollisuusmalli saa yhtä vahvan tuen sekä miehiltä että naisilta. Ukrainan tukemista ja puolustusmäärärahojen korottamista halutaan jatkaa.
Suomalaisista vain 39 prosenttia uskoo Yhdysvaltojen olevan valmis puolustamaan sodan syttyessä Suomea tai muita eurooppalaisia liittolaisiaan Nato-velvoitteiden mukaisesti. Asia ilmenee Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS:n tiistaina julkistetusta kyselystä.
Miehistä Yhdysvaltojen tukeen uskoo vielä joka toinen, naisista harvempi kuin joka kolmas.
Kyselyssä arvio Yhdysvaltojen myönteisestä vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen laski kiihtyvää tahtia jo toista vuotta peräkkäin. Toissa vuonna hieman yli puolet vastanneista arvioi Yhdysvaltojen vaikutuksen olevan myönteinen, nyt enää 30 prosenttia.
Tuorekin luku on yhä selvästi korkeampi kuin ennen vuotta 2021, jolloin käsitys Yhdysvalloista turvallisuuden tuottajana aloitti näillä näkymin lyhyeksi jääneen voimakkaan nousun.
Yhdysvaltoihin kohdistuvat epäilyt eivät heijastu Suomen Nato-jäsenyyden suosioon. Siihen suhtautuu myönteisesti 85 prosenttia MTS:n kyselyyn vastanneista. Nato on myös kansainvälisistä organisaatioista selvä ykkönen, kun arvioidaan myönteistä vaikutusta Suomen turvallisuuteen.
Tuki Nato-jäsenyydelle on vahvaa kautta koko puoluekentän. Nato-kriittisimmän eduskuntapuolueen vasemmistoliiton kannattajistakin yli 70 prosenttia kannattaa kyselyssä Suomen Nato-jäsenyyttä.
Kaksi kolmasosaa vastaajista on sitä mieltä, että Suomen pitää olla valmis puolustamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta toista Nato-maata.