Ulkoministerin mukaan seuraavat Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut käytäisiin torstaina.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan on hyvät mahdollisuudet siihen, että Yhdysvaltain ja Iranin väliseen jännittyneeseen tilanteeseen löytyisi diplomaattinen ratkaisu. Araghchi kertoo asiasta uutiskanava CBS:lle.



Araghchin mukaan neuvottelijat työstävät tällä hetkellä luonnosta sopimuksesta ja sen eri osa-alueista. Hänen mukaansa seuraavat Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut käytäisiin torstaina.



Uutissivusto Axios kertoo, että Yhdysvaltain neuvottelijat ovat valmiina neuvotteluiden uudelle kierrokselle, mikäli he saavat Iranilta yksityiskohtaisen neuvotteluehdotuksen kahden vuorokauden sisällä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut ymmärtää Yhdysvaltojen hyökkäävän Iraniin, jos maat eivät pääse sopimukseen Iranin ydinohjelmasta kahden viikon sisällä.



Araghchi sanoo CBS:lle, että mikäli Yhdysvallat iskisi Iraniin, olisi Iranilla oikeus puolustaa itseään.



Araghchi kommentoi kanavalle myös Iranin ydinohjelmaa. Hänen mukaansa suvereenina valtiona Iranilla on oikeus päättää maan asioista itse.