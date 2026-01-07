Trump on jo aiemmin vaatinut Venezuelan luonnonvaroja Yhdysvaltain käyttöön.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Venezuelan väliaikaishallinto toimittaa Yhdysvalloille 30–50 miljoonaa barrelia öljyä.

Trump sanoo Truth Social -viestipalvelussaan, että öljy myydään markkinahintaan. Trumpin mukaan saatuja rahoja hallinnoi hän itse. Hän sanoo varmistavansa, että tuotot käytetään venezuelalaisten ja yhdysvaltalaisten hyväksi.

– Olen pyytänyt energiaministeri Chris Wrightia toteuttamaan tämän suunnitelman välittömästi. Se (öljy) kuljetetaan rahtialuksilla ja tuodaan suoraan purkusatamiin Yhdysvalloissa, Trump jatkoi.

Trump on jo aiemmin vaatinut Venezuelan luonnonvaroja Yhdysvaltain käyttöön.