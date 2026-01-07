Trump: Venezuela toimittaa Yhdysvalloille kymmeniä miljoonia barreleita öljyä
1:09Trump: Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin, Tanska ärähti – tämä tilanteesta tiedetään.
Julkaistu 07.01.2026 05:29
MTV UUTISET – STT
Trump on jo aiemmin vaatinut Venezuelan luonnonvaroja Yhdysvaltain käyttöön.
Yhdysvaltain presidenttiDonald Trumpsanoo, että Venezuelan väliaikaishallinto toimittaa Yhdysvalloille 30–50 miljoonaa barrelia öljyä.
Trump sanoo Truth Social -viestipalvelussaan, että öljy myydään markkinahintaan. Trumpin mukaan saatuja rahoja hallinnoi hän itse. Hän sanoo varmistavansa, että tuotot käytetään venezuelalaisten ja yhdysvaltalaisten hyväksi.
– Olen pyytänyt energiaministeri Chris Wrightiatoteuttamaan tämän suunnitelman välittömästi. Se (öljy) kuljetetaan rahtialuksilla ja tuodaan suoraan purkusatamiin Yhdysvalloissa, Trump jatkoi.
Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan lauantaina vastaisena yönä, ja Trump väitti tämän jälkeen, että Yhdysvallat määrää nyt Venezuelassa.
Venezuelan väliaikaiseksi johtajaksi nimetty Delcy Rodriguez vakuutti kuitenkin tiistaina, ettei mikään ulkomainen taho hallitse Venezuelaa. Ennen hyökkäystä varapresidenttinä toimineen Rodriguezin mukaan maata johtaa Venezuelan hallitus.
Yhdysvallat sieppasi viikonloppuisen hyökkäyksensä yhteydessä Venezuelaa itsevaltaisesti hallinneen presidentti Nicolas Maduron sekä tämän puolison.
Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huume- ja aserikoksista. New Yorkissa maanantaina alkaneessa oikeudenkäynnissä Maduro kiisti syyllistyneensä rikoksiin.
3:49Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan – mitä seuraavaksi tapahtuu?
Venezuelan väliaikaisjohtaja julisti suruajan
Väliaikaisjohtaja Delcy Rodriguez julisti tiistaina Venezuelaan viikon mittaisen suruajan Yhdysvaltain hyökkäyksessä kaatuneiden muistoksi.
– Olen päättänyt julistaa seitsemän päivän suruajan Venezuelaa ja presidentti Nicolas Maduroa puolustaessaan henkensä antaneiden nuorten, naisten ja miesten kunniaksi, Rodriguez sanoi Venezuelan valtiontelevisiossa.
Aiemmin Venezuelan ja Kuuban viranomaiset kertoivat, että Yhdysvaltain hyökkäys Venezuelaan surmasi yhteensä 55 kuubalaista ja venezuelalaista sotilasta. Kuuba on julkaissut 32 kaatuneen sotilaansa nimet, Venezuela on ilmoittanut 23 kaatuneesta.
Trump on sanonut useaan otteeseen, että Yhdysvaltain hyökkäyksessä kuoli paljon kuubalaisia. Trumpin mukaan nämä olivat Maduron turvallisuushenkilöstöä.
Yhdysvallat on vedonnut viime aikoina vanhaan Monroen oppiin, jonka mukaan läntinen pallonpuolisko on sen etupiiriä. Trump on sanonut, että se on päivitetty "Donroen opiksi".
Trump on uhitellut myös muun muassa Kuuban ja Kolumbian suuntaan sekä esittänyt jälleen vaatimuksia siitä, että Yhdysvallat saisi Grönlannin Tanskalta.